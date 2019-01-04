Salmonella tehlikesi



Avrupa'da sırf salmonella yüzünden yumurta gözden düştü. Salmonella berbat bir mikrop. Yumurtada, ette ve sütte de bulunuyor. Batı'da sürekli gündemde..

Zaman zaman "bağırsak enfeksiyonu" diye gündeme gelen, koleradan tifoya kadar geniş bir hastalık yelpazesi aslında bu bakterilerin marifeti. Uzun süre bekletilmiş etin yanı sıra tavuk çiftliklerinde sağlıksız ortamda üretilen yumurtalarla da insana bulaşıyor. Midye ve istiridyelerden de bulaşır. Süt ve süt ürünleri özellikle peynir bu bakterinin yerleşme alanıdır.



Yiyeceklerin çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmesi sonucunda enfeksiyon ortaya çıkar. Buzdolaplarında et ürünleri ile sebze meyvenin yanyana konması bu yüzden tehlikelidir. Etten meyveye bulaşır, çiğ yenen meyve mikrobu vücuda taşır.

Belirtiler iştahsızlık, baş ağrısı, kusma ile başlar, kusmadan hemen sonra diyare görülür. Kas kramplarını da görmek mümkündür. Ağız yoluyla alınan bakteriler hızla kana karışırsa, sepsise, çeşitli organlara yayılarak yerleşirlerse organ hastalıklarına sebep olmaktadır. Salmonella’lar sahillerin kirletilmesi veya hasat sonrası pisliklerin sulara bulaşması yoluyla deniz ürünlerine transfer edilir.

Mikrodalga fırınlar öldürmüyor

The American Journal of Epidemiology de yayınlanan bir çalışmada mikrodalga fırında pişen gıdalarda bu bakterinin ölmediği belirtildi.

Yine aynı dergide yayınlanan bir olaya göre; bir büfeden tavuk ve sebze karışımı bir hazır yiyecek alan 6 müşteride salmonella tespit edilmiş. Sebebi araştırldığında hazır yiyeceğin tüketilmeden önce sadece 5 dakika 500 watt’lık bir mikrodalga fırında pişirildiği görülmüş..

Eğer et ve yumurta ürünü bir gıdayı mikrodalga fırında pişiyorsanız mutlaka pişme süresini uzun tutun. İmkanınız ve sabrınız varsa ters çevirip bir daha pişirin. Çünki salmonella türü zararlı bakteriler insan hayatına ciddi zararlar vermektedir.