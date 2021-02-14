"Salla gitsin kim sorgulayacak ki" taktiği bu kez tutmadı! Yılmaz Özdil'e "ayva"yı yedirdik

Türkiye'nin ekonomi, sanayi ve tarım alanlarındaki tarihi başarılarını baltalamaya çalışan gerici solak zihniyet türlü yalanlarla algı operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Sözcü yazarı "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil, algı operasyonu yürüttü.

En fazla ayva ihraç eden ülke Türkiye olmasına rağmen, ayvada dünya ihracat şampiyonunun Hollanda olduğunu iddia eden Özdil kaleme aldığı yazısında akla ziyan ifadeler kullandı.

Özdil, Hollanda'nın Türkiye'den ucuz fiyata ayva satın alarak daha yüksek fiyatlarla çeşitli ülkelere ihraç ettiğini iddia etti. Hollanda'nın Türkiye'den kilosu 90 cente ayva satın alarak aynı ürünü 1 dolar 19 cente diğer ülkelere ihraç ettiğini ileri süren Özdil yazısında şu ifadelere yer verdi:

Bütün dünyada en fazla ayvayı biz üretiyoruz.

Ama, ayvada dünya ihracat şampiyonu kim biliyor musunuz?

Hiç ayva üretimi olmayan Hollanda!

Adamlarda neredeyse ayva ağacı bile yok!

Bizim gibi ayva üreticisi olan ülkelerden ayvayı alıyorlar, ambalajlayıp, süsleyip, kendi ürünleriymiş gibi ihraç ediyorlar.

Biz ayvanın kilosunu 90 cent'ten ihraç ediyoruz, bizden ithal ettikleri ayvanın kilosunu 1 dolar 19 cent'e ihraç ediyorlar!

Hani “ayvayı yedik” diye deyimimiz var ya…

İşte tam olarak budur.

Biz üretiyoruz, Hollanda yediriyor!

Yalanı ortaya çıktı

Hollanda'nın ayvada ihracat şampiyonu olduğunu iddia eden Özdil'in bu yalanı Tarım ve Gümrük Bakanlığı'nın verileriyle ortaya çıktı. Bakanlık tarafından yayınlanan verilere göre dünyada en fazla ayva ihracatı yapan ülkenin yüzde 41. 4 ile Türkiye olduğu görüldü. İstatistiklerde Türkiye'yi yüzde 24. 3 ile Hollanda'nın takip ettiği kayıtlara geçti.

Verilerde Türkiye'nin ülkelere göre ayva ihracatını yüzde 28.1 ile Rusya, yüzde 16,4 ile Almanya, yüzde 7.9 ile Romanya, yüzde 6.4 ile Hollanda, yüzde 5.0 ile Gürcistan, yüzde 4.9 ile Irak, ve yüzde 31.3 ile diğer ülkelerin oluşturduğu gözlemlendi.

Özdil'in iddiasının aksine Hollanda Türkiye'nin ayva ihraç ettiği ülkeler sıralamasında yüzde 6.4 ile 4'üncü sırada.

"Çamur at izi kalsın" mantığıyla köşe işgal eden Özdil ayrıca Türkiye'nin tarım alanında tamamen dışa bağımlı bir hale geldiği hezeyanında bulundu.

Dışarıdan neden buğday ithal edildiğini sorgulayan Özdil, Türkiye'nin bugün dünyada en çok buğday ithal eden üçüncü ülke olduğunu söyledi. Türkiye'nin dışarından aldığı buğdayı makarna gibi çeşitli ürünlere dönüştürerek yeniden dış pazara sattığını akıl edemeyen Özdil'in bu acınası hali "güler misin ağlar mısın" dedirtti.

Hollanda yapınca övgü Türkiye yapınca tepki

Bunun yanında Hollanda'nın dışarıdan ucuza satın aldığı ürünleri daha pahalı fiyatlara dış ülkelere ihraç etmesinden övgüyle bahseden Özdil'in aynı yöntemi Türkiye yapınca tepki göstermesi "böyle ikiyüzlülük görülmedi" şeklinde yorumlandı.