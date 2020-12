Salgın süreci, konserleri online ortama taşıdı

İSTANBUL (AA) - SALİH ŞEREF - Türkiye'de mart ayından itibaren görülmeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla açık hava, salon ve sahnelerde yapılan birçok konser, çevrim içi ortama taşındı.

Salgın dönemi, dijital dönüşümün deneyimlendiği yeni eğlence anlayışına yol açtı. Eserlerini sanal ortama taşıyarak kapılarını 24 saat açan mekanlar, evlerinde kalan sanatseverlere, ulusal ve uluslararası birçok sanatçıyı dijital ortamda dinleme imkanı sağladı.

Yüz yüze iletişimin halen pek tavsiye edilmemesi ve sosyal mesafenin korunması gerekliliği, dijital platformlarda düzenlenen konserlere ilgiyi arttırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM ile çok sayıda sanatçı, belediye ve kültür sanat kurumları, konserleri sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi.

- "One World: Together At Home"

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgınından korunmak ve virüsün yayılmasını engellemek için hükümetler tarafından vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrıları yapıldı ve zaman zaman sokağa çıkma yasakları uygulandı.

Özellikle de salgının ilk günlerinde, müzikseverlerin evde daha eğlenceli vakit geçirmeleri için birçok sanatçı sosyal medya hesapları aracılığıyla ücretsiz canlı konserler verdi.

Dünyaca ünlü yıldızlar, hastalıkla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarını kutlamak için düzenlenen özel programlarda sahne aldı. Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle ABD'li şarkıcı Lady Gaga öncülüğünde düzenlenen "One World: Together At Home" (Tek dünya: Hep birlikte evde) başlıklı sekiz saat süren aralıksız konser, ünlü yıldızları ağırladı.

Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones, Celine Dion, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Andrea Bocelli ve Matthew McConaughey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlünün katıldığı yayında, Türkiye'den İngiltere'ye, İspanya'dan Çin'e, ABD'den İtalya'ya, farklı ülkelerden sağlık çalışanlarını alkışlama görüntüleriyle balkon ve pencerelerden verilen canlı konserlerden örnekler de sunuldu.

"Lost on You" isimli şarkısı ile Türkiye'de ve tüm dünyada müzikseverler tarafından büyük beğeni kazanan İtalyan asıllı ABD'li şarkıcı Laura Pergolizzi, evinde bir konser verdi. Müzik dünyasında "LP" ismiyle tanınan Pergolizzi, "birlikteguzel"in Instagram sayfasında yayınlanan Ramazan Bayramı' konserinde Türk hayranlarıyla bir araya geldi.

Piyanist Büşra Kayıkçı, müzik platformu La Blogotheque'in pandemi sürecine özel düzenlediği "Stay away show" serisinin bir parçası olarak sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan bir konser verdi.

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı akademisyenlerinden oluşan Maltepe Üniversitesi Ev Orkestrası, "15 Nisan Dünya Sanat Günü" için bir araya gelmeden, her biri kendi evinden katıldı.

- Gülsin Onay, Cihat Aşkın, Nükhet Duru, Haluk Levent, Cem Adrian konser verdi

Sosyal medya hesapları üzerinden konser veren piyanist Gülsin Onay'ın yayını 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Sanatçı Cem Adrian da twitter hesabından #Evdekal etiketiyle yaptığı paylaşımda youtube kanalı üzerinden yayınlayacağı konserin ücretsiz izlenebileceğini söyledi. Şarkıcı Yalın, instagram hesabı üzerinden ilk canlı konser yayınını gerçekleştirdi.

Yurtdışından döndükten sonra eşiyle birlikte evlerinde kendilerini izole eden keman virtüözü Cihat Aşkın da online konserler düzenlemeye başladı. Aşkın, her akşam 5 dakikalık mini konserler vereceğini de yine sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Haluk Levent'in online konserini 700 bin kişi izledi. Sanatçı Göksel de hayranlarıyla internet canlı yayınında bir araya geldi.

Sanatçı Murat Kekilli, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için sosyal medya hesabından sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcı Nükhet Duru, "#EvdeKal #MüzikleKal" başlıklı projesi kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden mini bir konser verdi.

Kemençe sanatçısı müzisyen Derya Türkan ile eşi solist Dilek Türkan, sosyal medya hesaplarından canlı yayında müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı Aykut Kuşkaya ve Grup Yürüyüş de "Evde Kal" çağrısına uyan sevenleriyle online ortamda buluştu. Grup, YouTube kanalından canlı yayınlanan konserde, kendi eserlerinin yanı sıra usta sanatçıların ezgilerini seslendirdi.

Doğu ve batı müziklerini sentezlediği tarzıyla dikkati çeken sanatçı Mark Eliyahu, Zorlu PSM Online konserleri kapsamında müzikseverlerle bir araya geldi.

Santuri Sedat Anar, Üsküdarlılar için Halfeti'den yaptığı online yayında sevilen bestelerini yorumladı. Sanatçı, Üsküdar Belediyesinin Instagram ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanan "Evde Kal Konser Sana Gelsin" etkinliğine konuk oldu.

Resul Aydemir, sosyal medya hesabından verdiği online konserde hayranlarıyla buluştu.

- "İstanbul Yeditepe Konserleri"

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" başlığıyla düzenlenen konser, İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlandı. İstanbul'da başlatılan konserler dizisi, Türkiye'nin farklı şehirlerine yayılarak devam etti.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda süren "İstanbul Yeditepe Konserleri"de Demet Akalın, Alişan, Sibel Can, Ajda Pekkan, Coşkun Sabah, Işın Karaca, Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Funda Arar, Hakan Peker, Nükhet Duru, Selami Şahin, Bülent Serttaş, Ebru Yaşar, Zekai Tunca, Muazzez Ersoy, Gülay, Fatih Kısaparmak, Zerrin Özer, Ümit Sayın, Yavuz Bingöl, Hilal Özdemir, Gökhan Tepe, Murat Dalkılıç, Melihat Gülses, Sami Özer, Murat Kekilli, Merve Özbey, Metin Şentürk, Derya Uluğ, Mustafa Keser, Burcu Güneş, Şükriye Tutkun, Uğur Işılak, Kutsi, Hande Yener, Eda-Metin Özülkü, Alpay, Mine Koşan, Serkan Kaya, Özdemir Erdoğan, Emre Altuğ, Ceyhun Damla ile "90'lar" ekibi, Altay, Kibariye, Ceylan, Mahmut Tuncer, Nadide Sultan, Yaşar İpek, Ayşe Mine, Baha, Yeliz, Ahmet Şafak, Ekin Uzunlar, İrem Derici, Züleyha, Ersay Üner ve Simge sahne aldı.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"de ayrıca Taner Yüncüoğlu, Ömer Karaoğlu, Yücel Arzen, Mustafa Demirci, Aykut Kuşkaya seyirciyle buluşan isimler oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" etkinliği kapsamında İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde Fettah Can, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ise Mazhar Alanson sahne aldı.

Ayrıca çok sayıda kültür merkezi, belediye ve konser salonu, sosyal medya hesapları aracılığıyla müziğe dair webinar, sohbet, çalıştay ve konferanslar gerçekleştirdi.