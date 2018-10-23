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Sakın çorapla yatmayın

Çorapla yatmak, çorap lastiklerinin uzun süre baskısı sonucu 'periferik' dolaşımı olumsuz etkiliyor ve ayaklardaki kan dolaşımını bozuyor.

23 Ekim 2018 Salı 14:46
Sakın çorapla yatmayın


Kan dolaşımının bozulması ayakta morarmalara, derinin kurumasına ve uzun vadede tırnaklarda şekil bozukluklarına bile sebep olabilir.

Çorapla yatmanın ortaya çıkaracağı bir diğer sorun da ayakta çıkabilecek egzamalardır.

Çorapla yatağa girmek ayrıca terlemeye ve ayakların havasız kalmasına yol açacağından ayakta mantar enfeksiyonlarına da sebep olabilir.

Çorapta kalan deterjan artıkları uzun temas sonucu irritan dermatitlere ya da alerjik dermatitlere neden olup ayakta kaşıntı, kızarma, kepeklenme gibi şikayetler yapabilir, ayrıca deride kurumayla birlikte kaşıntılara yol açabilir. Bu yüzden gece yatarken çorapların çıkartılmasını deri ve ayak sağlığı açısından son derece önemlidir.

Öte yandan yakkabılar, ayağı terletmeyen, pamuklu çoraplarla giyilmeli, çoraplar sık değiştirilmeli ve yıkandıktan sonra iyi durulanmalıdır. Çorapta deterjan artıkları kaldığı taktirde kaşıntı yapar.

Ayak bakımı

Tırnaklar ete batmayacak şekilde düz olarak kesilmeli, tırnak makasları her kesimden sonra kaynatılmalıdır. Ayaklar da yıkandıktan sonra parmak araları iyice kurulanmalıdır.

Bu faktörlere dikkat edilmezse, ayakta çeşitli ortopedik bozuklukların yanı sıra mantar, nasır, egzama, tırnak batması, tırnak enfeksiyonları gibi birçok dermatolojik sorunla karşılaşmak mümkündür.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:46
  1. çorapla yatmak zararlı mı

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