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Sağlık Sakın atmayın! Bakın un paketi ne işe yarıyor
Sağlık

Sakın atmayın! Bakın un paketi ne işe yarıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-17 15:47:00 -
Sakın atmayın! Bakın un paketi ne işe yarıyor

Un paketleri, yemeklerde ve hamur işlerinde kullanılan unun ambalajlarıdır. Boşaltıldıktan sonra genellikle çöpe atılır, ancak artık sakın atmayın! Bakın o paketler aslında ne işe yarıyormuş…

Unun tazeliğini korumak için serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanması önerilir. Açıldıktan sonra hava geçirmez bir kapta saklamak, unun nemlenmesini ve bozulmasını önler. Bu nedenle marketten alır almaz eve gelir ve kağıt poşetinden başka bir kaba aktarırız.

Un poşeti ise çöpe gider...

Ancak artık bunu kimse yapmayacak!

Un paketinin inanılmaz etkisi

Un paketlerinin içinden çıkan kahverengi kağıtlar aslında unun böceklenmesini önlemek için koyuluyor. Ancak bu kağıtlar bir de meyve ve sebzeleri uzun süre taze tutmaya yarıyor.

Bu yüzden aldığınız unu boşalttıktan sonra kabını çöpe atmayın.
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İçerdeki kahverengi kağıdı undan arındırdıktan sona buzdolabınızın sebzelik bölümüne serin. Önceden yıkayıp kuruladığınız sebze ve meyveleri de bu kahverengi kağıdın üzerine yerleştirin.

Bu yöntem sayesinde sebze ve meyveleriniz bozulmadan duracak.

 

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