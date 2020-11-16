Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içinde çatışma bölgelerinde faaliyet göstererek ülkeye geldikleri yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 5 kişinin Sakarya'da olduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.