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Aktüel Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 389 kişiye para cezası
Aktüel

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 389 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:03:50 -
Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 389 kişiye para cezası

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 kişiye para cezası kesildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesindeki cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 12-13 Aralık tarihlerindeki sokağa çıkma kısıtlamasını 98 kişinin, 7-11 Aralık tarihlerinde 21.00-05.00 saatlerindeki sokağa çıkma kısıtlamasını 147 kişinin ihlal ettiği belirlendi.

Kısıtlamaya uymayan 245 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 382 bin 221 lira para cezası kesildi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 34 kişiye 16 bin 86 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Gökçebey, Çaycuma, Alaplı ve Ereğli'deki sorumluluk sahalarında cadde, sokak ve açık alanlarda 11-13 Aralık'ta denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 34 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca jandarma ekiplerince, sorumluluk alanlarında 149 kişinin hastane, 11 kişinin gıda, 30 kişinin ilaç, 118 kişinin bilgi talebinin yanı sıra 47 kişinin diğer konular olmak üzere 355 vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verildi.

- Karabük

Karabük'te hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

Kentte kısıtlamayı ihlal eden 30 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 27 bin lira para cezası uygulandı.

- Kocaeli

Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 224 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 iş yeri sahibine para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 621 iş yeri denetlendi, 14 bin 102 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 7, maske takmayan 62, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3, yasaklanan yerlerde sigara içen 12 kişi tespit edilerek idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmaması amacıyla alınan trafik tedbirlerine istinaden kentte yapılan denetimlerde de 902 araç kontrol edildi.

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