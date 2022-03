Said Nursi vefatının 62. yılında anılıyor

HABER MERKEZİ

Ömrünü İslam davasına adayan ve bu uğurda görülmemiş çilelere göğüs geren 20. asrın en büyük müceddidlerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, vefatının 62. yıldönümünde rahmetle yâd ediliyor. Kaleme aldığı 6 bin sayfaya ulaşan ve 130 parçadan müteşekkil Risale-i Nur külliyatıyla İslam’ın hakikatlerini anlatmaya, güncel meselelerin yanı sıra sosyal, siyasal, ekonomik ve eğitim gibi birçok alanda insanlığa ışık tutmaya devam eden Said Nursi, 23 Mart 1960 yılında Şanlıurfa’da ebediyete irtihal etmişti. CHP zihniyeti, Said Nursi’nin dirisine de ölüsüne de zulmetti. Nursi’nin Şanlıurfa’daki İbrahim Halilullah dergahında gömülen naaşı, CHP destekli 27 Mayıs darbecileri tarafından çıkarılarak bilinmeyen bir yere gömüldü. Yakın tarihimizin mühim İslâm mütefekkirlerinden olan Saidi Nursi 83 yıllık ömrünün büyük bir kısmını Sibirya’da esaret, Türkiye’de hapis ve sürgünle geçirmişti.