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Aktüel Said Nursi vefatının 62. yılında anılıyor
Aktüel

Said Nursi vefatının 62. yılında anılıyor

Tek parti döneminde mezarı bilinmeyen bir yere taşınan 20. asrın en büyük müceddidlerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri vefatının 62. yıldönümünde rahmetle yâd ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 11:37:00 -
Said Nursi vefatının 62. yılında anılıyor

HABER MERKEZİ

Ömrünü İslam davasına adayan ve bu uğurda görülmemiş çilelere göğüs geren 20. asrın en büyük müceddidlerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, vefatının 62. yıldönümünde rahmetle yâd ediliyor. Kaleme aldığı 6 bin sayfaya ulaşan ve 130 parçadan müteşekkil Risale-i Nur külliyatıyla İslam’ın hakikatlerini anlatmaya, güncel meselelerin yanı sıra sosyal, siyasal, ekonomik ve eğitim gibi birçok alanda insanlığa ışık tutmaya devam eden Said Nursi, 23 Mart 1960 yılında Şanlıurfa’da ebediyete irtihal etmişti. CHP zihniyeti, Said Nursi’nin dirisine de ölüsüne de zulmetti. Nursi’nin Şanlıurfa’daki İbrahim Halilullah dergahında gömülen naaşı, CHP destekli 27 Mayıs darbecileri tarafından çıkarılarak bilinmeyen bir yere gömüldü. Yakın tarihimizin mühim İslâm mütefekkirlerinden olan Saidi Nursi 83 yıllık ömrünün büyük bir kısmını Sibirya’da esaret, Türkiye’de hapis ve sürgünle geçirmişti.

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Yorumlar

hasan baz

HERCAN ÖLÜMÜ TADACAKTIR,HERKES YAPTIĞINDAN HESABA ÇEKİLECEK,KİM NE YAPARSA KENSİNE YAPAR,SAİD NURSİYE CHP ZULÜM ETTİ EVET FAKAT EN BÜYÜK ZULMÜ ONA BU HALK YAPMIŞTIR,KİMSE KIYAM ETMEDİ HERKES KENDİ MENAFAATİNİ DÜŞÜNDE OSMANLI YIKILIRKENN SAİD NURSİ NASILDI KİM TARAFINDAYDI,ÖMRÜNDE CEMAATLE NAMAZ KILMAYAN,ÖMRÜNDE CUMA NAMAZINA GİDİP KILMAYAN BİRİ NASIL OLURDA DEVRİN MÜCEDDİDİ OLUR,ONUDA BİLMEK İSTERİM,YANİ HERKES BİŞEYLERİ OKUMADAN BİLMEDEN TANIMADAN BALIKLMA DALIP GİDİYORUZ 100 YILDIR BU MEMLKET GEÇİM SIKINTISINDA HEP AŞAĞILANMIŞ BİR MİLLET YÜZYILDIR,NEDEN ACABA,FETÖ SAHTEKARIN BİRİ ÖNCE SAİDCİYDİ NURCUYDU NE OLDU BU YÜZYILIN MÜCEDDİDİ İDİ EN BÜYÜK SAHTEKAR ÇIKTI,BELKİDE ONADA YÜZ YIL SONRA DEVRİN ALİMİ İDİ DİYECEKLER İNSANOĞLU BÖYLE,BU MİLLET İNGLİZ AJANLARI İSLAM ALİMİ DİYE PEŞİNDEN GİDEN MİLLET,UYUŞTURUCU ALİ KALKANCI MÜRİD TOPLAYAN ADAM İSLAM İÇERDEN BALTALAMAYA 150 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞLAR HALADA DEAM EDİYOR.AMA BAŞARAMAYACAKLAR YIKAMAYACAKLAR BU İSLAM ALLAH CC NUN KORUMASI ALTINDA NE YAPSANIZ,EHLİ SÜNNET DIŞINDA KİMSEYE İNANIP KANMAYIN DİKKAT EDİN,SAİD NURSİYİDE TANIYIN OKUYUN M.AKİFİDE,AFGANİYİDE M.İSLAMOĞLUNUDA ALPASLAN KUYTULUDA SÜLEYMANCILARIDA NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLARSINIZ

Misafir

"hasan baz" adlı yorumcuya: Belli ki siz Said Nursî'yi eserlerinden ve gerçek haşam öyküsünden değil de kulaktan duyma bilgilerle ya da ön yargılı hazırlanmış kitaplardan öğrenmişsiniz. Ziya Paşa'nın dediği gi "Âyinesi iştir kişinin lafa bakıkmaz". Bugün Said Nursî'nin eserleri sayesinde Müslümanca yaşayan milyonlarca insan var. Ayrıca, keyfinden cumaya gitmiyor değildi her hâlde. Siz ömrünüzün kırk yılını hapis ve sürgünde geçirseniz Müslümanlığınızın ne kadarı kalırdı bilemiyorum. O ise bu şartlarda altı bin sayfa kitap kaleme alıp insanların imanlarını kurtarmaya çalışmış. El insaf...
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