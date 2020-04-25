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Oruç

Sahurda ezan okunduktan hemen sonra sabah namazı kılınır mı?

Sahurda ezan okunduktan hemen sonra sabah namazı kılınır mı? sorusu merak ediliyor. Ramazan ayın da müslümanlar oruç ibadetini eda etmek için sahurda kalkıp imsak vaktine kadar sahur yapıyorlar. İmsak vaktinin girmesi ile sabah ezanı okunuyor. Peki, Sahurda ezan okunduktan hemen sonra sabah namazı kılınır mı?

2020-04-25 23:49:00 -
Sahurda ezan okunduktan hemen sonra sabah namazı kılınır mı?

Sahurda ezan okunduktan hemen sonra sabah namazı kılınır mı?

"Sabah namazı, takvimlerdeki imsak/güneş çizgisi arasında kılınır.

Bu şu demektir: Takvimin imsak olarak belirlediği dakikadan itibaren sabah namazı kılınabilir. Güneş olarak belirlediği anda da vakit biter, sabah namazı kılınamaz. Bu iki vakit arası sabah namazının vaktidir. Genellikle sabah namazı son yarım saatinde kılındığı için normal zamanlarda ezan da son bir saatinde okunmaktadır. Halbuki namazın vakti imsak anıyla beraber başlamaktadır.

Ramazan ayına mahsus bir uygulama olarak ezan imsak anında okunmaktadır. Bu da oruç vaktinin başladığını ilan etme görevi görmektedir. Bir yandan oruç vaktinin başladığı duyurulurken bir yandan da sabah namazının vaktinin girdiği bildirilmiş olmaktadır. Dolayısıyla ramazanlardaki imsakta okunan ezanla beraber sabah namazının kılınmasında bir sakınca yoktur."

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