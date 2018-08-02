Sahte MİT'çi, insan kaçakçısını dolandırdı!

Polisi harekete geçiren olay, insan kaçakçılarının şikayetiyle ortaya çıktı. İddiaya göre, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan F.Y., göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir çete elebaşıyla buluşarak “İstihbarattan geliyorum. Bundan sonra bu işleri senin üzerinden biz yürüteceğiz. Devlet özel olarak görevlendirdi” dedi. Daha sonra ise şebeke elebaşı B.Ö. ve adamlarını Bodrum'a götürdü.

20 BİN LİRA ALDI

Sözcü'nün haberine göre sahte MİT görevlisi iddiaya göre kaçakçılıktan elde edilen paranın yarısını kendilerinin alacağını söyledi. F.Y. şebeke elebaşından 20 bin lira alarak İstanbul'a döndü.

Parayı alan F.Y. daha sonra ise telefonla aradığı kaçakçılık elebaşından yeniden para istedi. Bunun üzerine durumdan rahatsız olan B.Ö. emniyete giderek sahte MİT'çiden şikayetçi oldu

KAÇAKCI KENDİ AYAĞIYLA EMNİYET’E GELDİ!

B.Ö.’yü insan kaçakçılığı yaptığı için gözaltına alınan polis, onun şikayeti üzerine de şüpheliyi takibe aldı.

Çalışmaların ardından F.Y.'nin Küçükçekmece'deki evine baskın düzenlendi. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda sahte MİT kartı ve sahte Başbakanlık Koruma Şube Müdürlüğü kartıyla 1 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Sahte MİT'çi gözaltına alınırken, Ukrayna uyruklu kız arkadaşının üzerinde Dışişleri Bakanlığı Yabancı Misyon Yakını kimlik kartı bulundu.

Kartın sahte olduğu anlaşılınca F.Y.'nin kız arkadaşı hakkında da işlem yapıldı.

ADLİ KONTROL

Dolandırıcılık, sahtecilik ve silah kanununa muhalefetten gözaltına alınan F.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. F.Y. halkında adli kontrol hükmü uygulandığı öğrenildi.