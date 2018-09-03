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Sahte bal nasıl anlaşılır?

Balın sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

03 Eylül 2018 Pazartesi 21:14
Sahte bal nasıl anlaşılır?

ABD’deki Gıda ve Tarım Bakanlığı’nın yaptığı araştırmalarda ABD’de satılan balların %75’inin doğal olmadığı tespit edildi. Avrupa’da da durum farklı değil. İnsanlar markette gördükleri balların tamamen doğal olduğunu düşünebiliyorlar. Ancak yapılan deneyler ile çoğu balın sahte olduğu tespit edildi. İşte sahte balların özellikleri…

Balın içine yüksek fruktozlu mısır şurubu veya yapay tatlandırıcı vardır. Üreticiler arıları şeker şurubu ile besleyerek içerisinde polen olmayan maddeler üretmelerini sağlarlar. Balı o kadar filtrelerler ki en sonunda içinde hiç polen kalmaz.

Bir yemek kaşığı alıp suyun içine koyun. Bal erirse gerçek değildir. Bal suyun dibine çökerse gerçektir.

Balın üstüne birkaç damla iyodin damlatın. Ardından da içinde biraz su olan su bardağına ekleyin. Balın rengi maviye dönerse içinde mısır nişastası vardır.

Su bardağının içine birkaç damla sirke koyun üzerine bal ilave edin. Bal köpürürse içinde takviye madde vardır.

Balı yemek kaşığıyla alıp havada ters tutun. Eğer balın içinde su varsa yere düşecektir. Yoksa ve düşmezse gerçek baldır.Bal alırken içindekiler kısmını inceleyin. İçinde yüksek fruktozlu mısır şurubu veya glükoz bulunan balları kesinlikle almayın. En sağlıklı bal, balı üreten kişilerin çiftliğinden direkt olarak alınan baldır.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 21:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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