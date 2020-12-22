  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sahte alkollü içki operasyonunda yakalanan 53 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

Sahte alkollü içki operasyonunda yakalanan 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 04:19:59 -
Sahte alkollü içki operasyonunda yakalanan 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen sahte alkollü içki operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çok miktarda sahte alkollü içkinin yılbaşı öncesinde farklı şehirlerde piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Aralık'ta yakalanan 53 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

- Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir şebekenin ürettiği yüklü miktar sahte alkollü içkiyi piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde İstanbul, Bilecik, Giresun, Kocaeli, Mersin, Niğde, Samsun, Muğla ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 53 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Aramalarda metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 6 ton tersiyer bütil alkol ve 6 damıtma makinesi ile tüfek ve tabancaya el konulmuştu.

Bu operasyonla birlikte son 6 ayda düzenlenen ara operasyonlarda da sahte olduğu belirlenen 88 ton içki ile satışa hazır 16 bin 500 şişe alkol ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret etmişti! Çark etti ama işe yaramadı
Gündem

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret etmişti! Çark etti ama işe yaramadı

Mersin'de sosyal medya üzerinden İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli videolarla ilgili yürütülen so..
Ruhani: İhtiyacımız var, bu sisteme geçelim
Dünya

Ruhani: İhtiyacımız var, bu sisteme geçelim

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki seçimlerde kişi veya kişiler yerine siyasi partilere oy verilebilecek bir sisteme ihtiyaç olduğ..
Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?
Yaşam

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır? sorusu TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları ekrana gelen tarihi d..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay