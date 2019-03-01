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Sahne sırası gençlerde

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın "Sahne Sırası Sende" sloganıyla başlattığı "Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği il birinciliği Yarışmaları Erzincan’da yapıldı.

01 Mart 2019 Cuma 13:31
Sahne sırası gençlerde

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın "Sahne Sırası Sende" sloganıyla başlattığı "Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği il birinciliği Yarışmaları Erzincan’da yapıldı. Bin yıllık kültürümüzün sahneye taşındığı yarışmada gençler Türk Halk, Türk Sanat ve Geleneksel Türk Müziği’nden eserlere hayat verdiler.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin geleneksel sanatımıza sahip çıkması amacıyla Gençler arasında düzenlenen Türk Müziği Yarışması, Erzincan Gençlik Merkezinde yapıldı.


Türk Halk,Sanat ve Geleneksel Türk Müziğinden eserlerin seslendirildiği yarışmada gençler yeteneklerini sergiledi. Alanında uzman jürilerin yaptığı değerlendirmeye göre Van’daki bölge yarışmalarına katılacak gençler belli oldu. Değerlendirmelere göre 18-23 Yaş Solo Kız KategorisindeKevser Barut birinci, 18-23 Yaş Solo Erkek Kategorisinde Ahmet Karabulut birinci oldu. 24-29 Yaş Solo Erkek Kategorisinde Murat Koçak birinci olurken Özgün Yorumlama Kategorisinde ise Grup Firak birinci oldu. Dereceye girenler 14 Nisan 2019 tarihinde Van’dadüzenlenecek olan grup yarışmasında Türkiye finaline katılmak için yarışacaklar.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:31
  1. sanat
  2. sergi
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