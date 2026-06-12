Şahinbey'de 106 çift mutluluğa evet dedi

Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, aylar öncesinden 06.06.2026 tarihine randevu alırken, Şahinbey Belediyesi de yoğunluğa rağmen tüm hazırlıklarını tamamlayarak çiftlerin en mutlu günlerinde yanlarında oldu. Gün boyunca devam eden nikâh törenlerinde renkli görüntüler yaşanırken, aileler ve yakınları da genç çiftlerin heyecanına ortak oldu.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU ÇİFTLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Bu anlamlı günde genç çiftleri yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni evlenen çiftlerin nikahlarını kıyarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Yeni evlenen çiftlerle yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin heyecanını ve sevincini paylaştı.

TÜRKİYENİN EN FAZLA NİKAH KIYAN BELEDİYESİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak aile kurumuna ve gençlere verdikleri önemin altını çizdi. Geçtiğimiz yıl 9 bin 502 çiftin nikahını kıyarak Türkiye rekoru kırdıklarını hatırlatan Başkan Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak sadece nikah kıymıyor, gençlerimizi evliliğe her anlamda teşvik ediyoruz. Bu kapsamda belediye olarak çiftlerimize nakdi destek sağlıyor, Evlilik Okulumuz ile mutlu bir yuvanın şifrelerini içeren eğitimler veriyoruz. Ayrıca evliliğe ilk adımı atan gençlerimize çamaşır makinesi desteğinde bulunuyor ve çeşitli hediyeler takdim ediyoruz."

"BU MUTLULUĞA VESİLE OLMAK GURUR VERİCİ"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin evlenmesini desteklediklerini belirterek "Bugün, yani 06.06.2026, takvimlerdeki en özel günlerden biri. Özellikle bu tarihi tercih eden 106 çiftimizin nikahını bugün gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kadar çok gencimizin mutlu bir yuva kurmasına, evliliğe adım atmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evlenen tüm çiftlerimize bir ömür boyu sağlık, huzur, bereket ve bitmeyen bir mutluluk diliyorum."

Şahinbey Belediyesinin sağladığı destekler ve anlamlı tarih tercihi nedeniyle büyük mutluluk yaşayan genç çiftler ve aileleri ise Şahinbey Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkürlerini ilettiler.