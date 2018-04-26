Sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş'a ne ceza verilecek?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması yaşanan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın 3 Mayıs'ta kaldığı 57. dakikadan itibaren aynı şartlar altında seyircisiz olarak devam etmesi yönünde karar aldı.

Beşiktaş Kulübü de TFF'nin bu kararı sonrasında Divan Kurulu'nu olağanüstü olarak topladı. Divan Kurulu Toplantısı sonrasında Yönetim Kurulu da bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantılar sonrasında siyah beyazlı takımın, 3 Mayıs'ta oynanması gereken maça çıkmama yönünde kadar aldığı açıklandı.

Beşiktaş'ın bu kararı sonrasında en çok merak edilen konu siyah beyazlı ekibe verilecek olan ceza. İşte detaylar:

Futbol Disiplin Talimatnamesi'nde Türkiye Kupası maçında bir takımın sahaya çıkmamasının karşılığı olan maddeler şu şekilde sıralanıyor:

"Hükmen mağlubiyet kararı verilir."

"O sezonki müsabakalardan men edilir."

"Takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz."

"Ayrıca Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

Bu doğrultuda; Beşiktaş kupadan men edilecek ve Fenerbahçe hükmen kazanarak finale yükselcek.

Beşiktaş bu yıl Türkiye Kupası'ndan alması gereken gelirlere sahip olamayacak. Beşiktaş gelecek sezon oynanacak Türkiye Kupası maçlarından da ihraç edilecek.

Kaynak: CnnTürk Spor

























