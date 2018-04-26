Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş'a ne ceza verilecek?

Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası alınan karara tepki olarak sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş'a ceza gelebilir.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:11
Sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş'a ne ceza verilecek?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması yaşanan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın 3 Mayıs'ta kaldığı 57. dakikadan itibaren aynı şartlar altında seyircisiz olarak devam etmesi yönünde karar aldı.

Beşiktaş Kulübü de TFF'nin bu kararı sonrasında Divan Kurulu'nu olağanüstü olarak topladı. Divan Kurulu Toplantısı sonrasında Yönetim Kurulu da bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantılar sonrasında siyah beyazlı takımın, 3 Mayıs'ta oynanması gereken maça çıkmama yönünde kadar aldığı açıklandı.

Beşiktaş'ın bu kararı sonrasında en çok merak edilen konu siyah beyazlı ekibe verilecek olan ceza. İşte detaylar:

Futbol Disiplin Talimatnamesi'nde Türkiye Kupası maçında bir takımın sahaya çıkmamasının karşılığı olan maddeler şu şekilde sıralanıyor:

"Hükmen mağlubiyet kararı verilir."

"O sezonki müsabakalardan men edilir."

"Takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz."

"Ayrıca Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

Bu doğrultuda; Beşiktaş kupadan men edilecek ve Fenerbahçe hükmen kazanarak finale yükselcek.

Beşiktaş bu yıl Türkiye Kupası'ndan alması gereken gelirlere sahip olamayacak. Beşiktaş gelecek sezon oynanacak Türkiye Kupası maçlarından da ihraç edilecek.

Kaynak: CnnTürk Spor

 













Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:11
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Sahaya çıkmama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğal yöntemlerle salça lekesini çıkartmak
    1. Doğal yöntemlerle salça lekesini..
    2. Limanda ele geçirildi... 10 çuvalda..
    3. MHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti
    4. Dünyanın en büyük 2. kargo uçağı..
    5. Nike korsan yazılım kullandığı için..
    6. Ünlü otel zinciri sahipleri FETÖ'den..
    7. Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 7 yaralı
    8. Derbiye çıkmayacaklar! İşte..
    9. Yeni Gmail tasarımında en dikkat çeken..
    10. Sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş'a..
    11. Beşiktaş'a gelecek cezalar!
    12. Mükemmel düğün sendromu
    13. Güvenlikte yapay zeka görev başında
    14. Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı
    15. Akıllı tahta ve tabletten sonra..
    16. PlayStation 5 için geri sayım başladı
    17. Terörizmle Mücadele Zirvesi’nde ortak..
    18. İsrailli bakan: Tahran'ı vururuz!
    19. Solmuş siyah kıyafetleri çamaşır..
    20. FETÖ'cü hain parmak izini inkar etti
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu