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Kadın - Aile Şah pilavı nedir? Azerbaycan mutfağına ait pilava üzüm, kestane katılıyor! Şah pilavının yapılışı
Kadın - Aile

Şah pilavı nedir? Azerbaycan mutfağına ait pilava üzüm, kestane katılıyor! Şah pilavının yapılışı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 22:36:00 - 2023-08-24 22:38:27
Şah pilavı nedir? Azerbaycan mutfağına ait pilava üzüm, kestane katılıyor! Şah pilavının yapılışı

Azerbaycan mutfağına ait yöresel bir yemek olan şah pilavı, kuzu eti, kestane, kuru kayısı, kuru üzüm ve safran gibi malzemelerle zenginleştirilir. Malzemesi bol pilav çeşitlerinden biri olan şah pilavı, Azerbaycan mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri.

Şah pilavı tarifi kullanıcılar tarafından merak edildi. Azerbaycan mutfağına ait yöresel bir yemek olan şah pilavı, kuzu eti, kestane, kuru kayısı, kuru üzüm ve safran gibi malzemelerle zenginleştirilir. Yapılan yemekler arasında yer alan şah pilavı Azerbaycan mutfağının en sevilen yemeklerinden biri. İşte tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

Şah pilavı, Azerbaycan mutfağının yöresel lezzetlerinden biridir.

ŞAH PİLAVI TARİFİ!

MALZEMELER

2 yemek kaşığı kuru erik
2 yemek kaşığı kuru üzüm
2 yemek kaşığı kuru kayısı
10 adet kestane
2 adet kuru soğan (Yarım ay doğranmış)
300 g kuzu eti (Kuşbaşı)
3 bardak basmati pirinci (Yıkanmış)
200 g sade yağ
1 g safran
3-4 yemek kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı zerdeçal
10 adet ince lavaş

TARİF

Kuzu etini pişene kadar su koyduğunuz bir tencerede yaklaşık 2-3 saat süreyle haşlayın.
Bütün kuruyemişleri, soğanı ve haşlanmış eti karamelize olana kadar tavada soteleyin. Tuz, karabiber ve zerdeçalı ekleyin ve beklemeye bırakın.
Kaynar tuzlu suda basmati pirincinin dişe gelecek şekilde ön haşlamasını yapın ve süzün.
Safranı bir bardağa alarak üzerine yarım bardak kaynar su ilave edin ve üzerini kapatarak demlenmeye bırakın.
Pirinci bir tencereye alın ve safran ile 4 yemek kaşığı sade yağ ilave ederek karıştırdıktan sonra dinlenmeye bırakın.
Derin ve döküm bir tencereye sade yağla yağladığınız lavaşları uçları dışarı sarkacak şekilde dizin. Sonrasında safranlı pirincin bir kısmını, ortasına sotelenmiş eti, diğer malzemeleri ve tekrar pirinci ekleyerek lavaşlarla üstünü kapatın.
Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında lavaşların dışı kızarana kadar, yaklaşık 1 saat kapağı kapalı olarak pişirin.
Pilav piştikten sonra tencereyi tabağa ters çevirin ve ortadan dilimleyerek servis edin.
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