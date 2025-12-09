Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir

Her gün mutfağımızda yer verdiğimiz bazı yiyecekler, farkında olmadan meme kanseri riskini artırabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman, “Keten tohumu, soya, badem gibi sağlıklı kabul edilen besinlerin ölçüsüz tüketimi hormon dengesini etkileyebilir” uyarısında bulundu.

EVDEKİ BESLENME ALIŞKANLIKLARI RİSKİ ARTIRIYOR

Dünyada her 14 saniyede bir kadına meme kanseri tanısı konduğunu hatırlatan Doç. Dr. Ferahman, hastalığın kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu vurguladı. Meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 85’inin hormon bağımlı olduğunu belirten Doç. Dr. Ferahman, “Bazı besinler vücuttaki östrojen benzeri etkiyle bu hormonları taklit eder. Bu da kanser hücrelerinin büyümesini hızlandırabilir” ifadelerini kullandı.

“KETEN TOHUMU, SOYA VE KURU YEMİŞLER ÖLÇÜLÜ TÜKETİLMELİ”

Doç. Dr. Ferahman, sağlıklı besinlerin bile aşırı tüketildiğinde risk oluşturabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Salam, sucuk gibi işlenmiş etler, trans yağlar, cipsler, gazlı içecekler ve rafine şekerler zaten riskli. Ancak keten tohumu, soya, badem ve kaju gibi besinler de yüksek östrojen içerikleri nedeniyle dikkatli tüketilmeli. Keten tohumu günde bir kaşığı, soya bir porsiyonu, badem ve kaju ise bir avucu geçmemeli.”

KURU MEYVELER VE AÇIKTA SATILAN KURUYEMİŞLERE DİKKAT

Açıkta satılan kuru meyve ve kuruyemişlerin de aflatoksin adı verilen kanserojen madde içerebileceğini hatırlatan Ferahman, “Bu ürünleri güvenilir yerlerden almak, uzun süre açıkta bırakmamak çok önemli. Küçük beslenme değişiklikleriyle meme kanseri riskini azaltmak mümkün” diye konuştu.