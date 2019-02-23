"Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması" sonuçlandı

Yeşilay'ın bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması"nı kazananlar belli oldu.

"Uyuşturucu Madde Bağımlılığı" ana temasını ele alan yarışmayı, "Kestik" adlı çalışmasıyla Yener Şentürk kazandı.

Yarışmada ayrıca, "Bir Kereden Çok Şey Olur" ile Emirhan Yılmaz, "Çöpe Giden Hayaller" ile Ayşe Kaya Hekim, "Karanlığa Yürümek" ile Ali Demir, "Resmin İki Yüzü" ile de Sümeyye Karaarslan "Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Yönetmen Derviş Zaim, jüri değerlendirmesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Jüri üyesi olma onurunu burada taşıdım, yürüttüm. Burada bağımlılık üzerine, özellikle alkol, uyuşturucu bağımlılığı odaklı ve onlardan nasıl korunabileceği üzerine senaryoları değerlendirmeye gayret ettik." dedi.

Yoğun bir katılım olduğunu kaydeden Zaim, şu bilgileri verdi:

"Bin 600 civarında bir katılım vardı. Katılımın yüksek olması son derece sevindirici. Aralarında kalitesi yüksek olanlar da çok sayıdaydı. Bu da ayrıca umut verici. Yeşilay'ın böyle bir konuya duyarlılık sağlamak amacıyla böyle bir girişimi yapması da bizi sevindiriyor. Türkiye'de, günden güne daha da vahim hale gelen bir uyuşturucu bağımlılığı var. Bununla ilgili adımlar atmak lazım. Sadece bir alanda değil birçok alanda adım atılması lazım ve bu adımların eş güdümlü, aynı anda, sürekli, kesintisiz bir biçimde atılması lazım. Bunun bir parçası olarak burada bulunuyoruz. Umarım bu geniş kitlelere yayıldığı zaman bir çarpan etkisi uyandırır."

Derviş Zaim, seçilen senaryoların hayata geçirileceğini belirterek, "Değerli olan tarafı da bu. Bunlar soyut olarak kalmayacak, Yeşilay tarafından desteklenip filme aktarılacaklar. Bu değerli olan tarafı çünkü senaryolar somut hale gelecek. Bu bir çarpan etkisi uyandıracak yani başka insanlara gösterildiğinde en azından onların kafalarında bazı soru işaretlerini uyandırma ihtimali olabilir. Bu da çok değerli. Bunu başka insanların değil, bizzat genç, amatör, yarı amatör insanların ele alması, kendi seslerini duyurmak açısından önemliydi. Yeşilay'ın olumlu bir fonksiyon üstlendiğini söylemem gerekiyor." diye konuştu.

Büyük ödülün 15 bin lira olduğu yarışmayı kazanan senaryonun Yeşilay tarafından filmi çekilecek.

Başta sinema sektörü çalışanları, iletişim fakültesi ve edebiyat fakültesi öğrencileri olmak üzere bu alana ilgi duyan herkesin katılımına açık olan yarışmada, kazanan senaryo ayrıca 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu.

Yarışmada Derviş Zaim, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün Canel, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Şehir Üniversitesi Sinema ve TV Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nezih Erdoğan, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, Yeşilay Kurumsal İletişim Direktörü Şehlem Ertekin, Yeşilay Etkinlik Birimi Müdürü Özcan Çalışkan jüri üyesi olarak görev aldı.