Sağlık ocakları açık mı? Aile sağlık merkezleri 19 Mayıs’ta tatil mi?

19 Mayıs'ta sağlık ocakları, bankalar açık mı sorusu, bu kurumlarda işi olanlarca merak ediliyor. Aile sağlığı merkezlerinde muayene olmak isteyenler, aşı yaptıracaklar ya da çocuklarını sağlık ocağına götürecekler 19 Mayıs’ta sağlık ocakları açık mı? sorusunu sormakta. . Kargo gönderisi yapmak ya da almak isteyen vatandaşların merak ettiği 19 Mayıs'ta kargolar açık mı sorusunun yanı sıra, para işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlerin sorguladığı 19 Mayıs'ta bankalar açık mı konusu, araştırma konusu oldu.

19 Mayıs’ta sağlık ocakları açık mı?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) tamamı kapalı olacak. Yurt genelindeki sağlık ocakları 20 Mayıs Cuma günü normal mesaisine devam edecek.