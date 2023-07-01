Olay dün akşam saatlerinde Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Nevşehir'de trafik kazası yapan Murat C. yaralı olarak 112 ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Acil servise gelen Murat C'nin yakınları Mehmet C. ve Emre C.; cerrahi müdahale odasına girmek istedi.

Sağlık çalışanlarına saldırdılar

Hastane çalışanları içeride kadın hasta olduğu için Mehmet C. ve Emre C.'ye dışarıda beklemelerini söyledi. Bunun üzerine sağlık çalışanları ile sözlü başlayan tartışma kavgaya döndü. Hasta yakınları müdahale odasına girerek sağlık çalışanlarına saldırmaya başladı. Olaya önce hastane çalışanları ve hastane güvenlik görevlileri müdahale etti. Daha sonra Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Arbede hastane dışına taştı

Hastane koridorlarında yaşanan arbede hastane dışına da taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Murat C. sedyeden inerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayda hasta yakını Mehmet C. ve Emre C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı Murat C. de tedavisinin yapılması için özel hastaneye sevk edildi.

Mehmet C. ve Emre C. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Murat C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Diğer yandan, hastanedeki arbede anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Emre C. ve Mehmet C.'nin, Murat C. ile birlikte içeri girdikleri, arbede yaşanması ve sonrasında ise güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldıkları görüldü.

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