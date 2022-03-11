Sağlık Bakanlığı işkur 10 bin sürekli işçi alımı hangi branşlarda-alanlarda yapacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kontenjan ve branş dağılımı: Sağlık Bakanlığı son dakika iş ilanı yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın müjdesini verdiği kamu personel alımı müjdesine göre, Hemşire, ebe ve Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri başta olma üzere farklı branşlarda toplam 10 bin sözleşmeli personel alımı yapılırken, İŞKUR üzerinden ise 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Peki Sağlık bakanlığı İŞKUR işçi alımları ne zaman yapılacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Banlığı işkur 10 bin sürekli işçi alımı hangi branşlarda-alanlarda yapacak?
Sağlık Bakanlığı son dakika personel alım ilanı: Sağlık Bakanlığı bünyesine geçtiğimiz aylarda 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılmıştı. 40 bin personel alımı için kadro ayrılan Sağlık Bakanlığı alımlarında geriye kalan 20 bin personel alımı için takvim açıklandı. KPSS sınav puanına göre 5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır. 10 bin sözleşmeli personelin yanında bir 100 bin de İŞKur üzerinden sürekli işçi alımı yapılacak.
Sağlık Banlığı işkur işçi alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.
Sağlık Banlığı 10 bin sürekli işçi alımı hangi branşlarda-alanlarda yapacak?
İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı yapacağı branşlar ise temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapıyor.