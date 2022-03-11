Sağlık Bakanlığı işkur 10 bin sürekli işçi alımı hangi branşlarda-alanlarda yapacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı son dakika personel alım ilanı: Sağlık Bakanlığı bünyesine geçtiğimiz aylarda 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılmıştı. 40 bin personel alımı için kadro ayrılan Sağlık Bakanlığı alımlarında geriye kalan 20 bin personel alımı için takvim açıklandı. KPSS sınav puanına göre 5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır. 10 bin sözleşmeli personelin yanında bir 100 bin de İŞKur üzerinden sürekli işçi alımı yapılacak.

Sağlık Banlığı işkur işçi alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

Sağlık Banlığı 10 bin sürekli işçi alımı hangi branşlarda-alanlarda yapacak?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı yapacağı branşlar ise temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapıyor.