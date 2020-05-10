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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı ve uyardı: Beklenen gün geldi

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günde 65 yaş üstü kişiler belirlenen saatler arasında ilk kez sokağa çıkabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki tweet atarak bugüne dikkat çekti ve uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:08:00 - 2020-05-10 10:09:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı ve uyardı: Beklenen gün geldi

65 yaş üstü vatandaşlar bugün belirlenen saatler arasında ilk kez sokağa çıkabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki tweet atarak bugüne dikkat çekti ve uyardı.

Twitter hesabından 'Beklenen gün geldi' sözleriyle uyaran Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

''Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!''

 

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