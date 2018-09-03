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Sağlığınız için merdiven çıkın

Merdivenler akciğerlere, kan basıncına yani sağlığımıza hizmet ediyor

03 Eylül 2018 Pazartesi 19:16
Sağlığınız için merdiven çıkın

İsveçli bilim adamları, 69 kişinin dahil olduğu bir araştırma sonucunda, asansör ve yürüyen merdiven kullanmaktan vazgeçenlerin, daha zinde olduklarını, bel çevresinin daha dar, vücutlarındaki yağ oranı ve kan basıncının da düşük olduğunu belirledi.

Araştırmanın sonuçları, Avrupa Kardiyoloji Birliği’nin toplantısında açıklandı.

69 katılımcının, araştırmaya dahil olmadan önceki hayatlarında haftada en fazla iki saat egzersiz ya da spor yaptıkları, günde 10 kattan fazlasını yürüyerek çıkmadıkları ve genellikle hareketsiz oldukları belirtiliyor.

12 hafta süren araştırmada, üniversite çalışanlarından oluşan gönüllülerden, işteyken asansör yerine merdiven kullanmaları istenmiş. Bu süre zarfında deneklerin inip çıktıkları kat sayısı, günde ortalama 5’ten 23’e çıkmış.

Üç ayın sonunda yapılan testlerde, deneklerin akciğer kapasiteleri, kan basınçları ve kolesterol değerlerinin çok daha iyi olduğu anlaşılmış. Ayrıca kilolarının, vücutlarındaki yağ oranı ve bel çevresi genişliğinin de düştüğü görülmüş. Merdivenler meğerse sağlığımıza hizmet ediyormuş da farkında değilmişiz...

Merdivenler akciğerlere, kan basıncına yani sağlığımıza hizmet ediyor.

İsveçli bilim adamları, 69 kişinin dahil olduğu bir araştırma sonucunda, asansör ve yürüyen merdiven kullanmaktan vazgeçenlerin, daha zinde olduklarını, bel çevresinin daha dar, vücutlarındaki yağ oranı ve kan basıncının da düşük olduğunu belirledi.

Araştırmanın sonuçları, Avrupa Kardiyoloji Birliği’nin toplantısında açıklandı.

69 katılımcının, araştırmaya dahil olmadan önceki hayatlarında haftada en fazla iki saat egzersiz ya da spor yaptıkları, günde 10 kattan fazlasını yürüyerek çıkmadıkları ve genellikle hareketsiz oldukları belirtiliyor.

12 hafta süren araştırmada, üniversite çalışanlarından oluşan gönüllülerden, işteyken asansör yerine merdiven kullanmaları istenmiş. Bu süre zarfında deneklerin inip çıktıkları kat sayısı, günde ortalama 5’ten 23’e çıkmış.

Üç ayın sonunda yapılan testlerde, deneklerin akciğer kapasiteleri, kan basınçları ve kolesterol değerlerinin çok daha iyi olduğu anlaşılmış. Ayrıca kilolarının, vücutlarındaki yağ oranı ve bel çevresi genişliğinin de düştüğü görülmüş.

Merdivenler meğerse sağlığımıza hizmet ediyormuş da farkında değilmişiz...

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 19:16
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