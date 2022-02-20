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Gündem Sağır duymaz, uydurur... Magazinci dayanışması(!) Hülya Avşar bilmediği şeyi savundu
Gündem

Sağır duymaz, uydurur... Magazinci dayanışması(!) Hülya Avşar bilmediği şeyi savundu

Tarkan'ın "Geççek" adlı şarkısı hakkında ne düşündüğü sorulan Hülya Avşar, bir yandan şarkıyı dinlemediğini söylerken diğer yandan da "Sanırım şarklı farklı yerlere de çekilmiş. Zaten bu aralar kim ne yapsa başka yerlere çekiliyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 17:17:00 - 2022-02-20 17:22:55
Sağır duymaz, uydurur... Magazinci dayanışması(!) Hülya Avşar bilmediği şeyi savundu

 Yeniakit.com.tr 

Uzun yıllardır Tarkan ile küs olduğu söylenen Hülya Avşar, "Geççek şarkısı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap verdi.

Dinleyip, anlamadığı şarkıya destek verdi!

Sözlerine başlarken şarkıyı dinlemediğini söylese de Tarkan'a bilmediği şarkı için destek veren Avşar, "Şarkıyı baştan sona dinlemedim. Nasıl bir şarkı yaptığını tam olarak bilmiyorum. Her şeyden önce bir şey üretilmiş. Emeğe saygı duymak lazım." dedi.

Dinlemediği şarkı üzerinden fikir yürüten Hülya Avşar, şöyle devam etti:

Sanırım şarklı farklı yerlere de çekilmiş. Zaten bu aralar kim ne yapsa başka yerlere çekiliyor. Bunu ben de sürekli yaşıyorum.

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