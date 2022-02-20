Sağır duymaz, uydurur... Magazinci dayanışması(!) Hülya Avşar bilmediği şeyi savundu

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Uzun yıllardır Tarkan ile küs olduğu söylenen Hülya Avşar, "Geççek şarkısı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap verdi.

Dinleyip, anlamadığı şarkıya destek verdi!

Sözlerine başlarken şarkıyı dinlemediğini söylese de Tarkan'a bilmediği şarkı için destek veren Avşar, "Şarkıyı baştan sona dinlemedim. Nasıl bir şarkı yaptığını tam olarak bilmiyorum. Her şeyden önce bir şey üretilmiş. Emeğe saygı duymak lazım." dedi.

Dinlemediği şarkı üzerinden fikir yürüten Hülya Avşar, şöyle devam etti:

Sanırım şarklı farklı yerlere de çekilmiş. Zaten bu aralar kim ne yapsa başka yerlere çekiliyor. Bunu ben de sürekli yaşıyorum.