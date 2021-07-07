Sağanak ve yoğun sis! Trafik ekipleri sürücüleri uyardı

Anadolu Otoyolu'nun ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sisin etkili olduğu bildirildi.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi.

Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin hafta sonuna kadar devam edeceğinin ön görüldüğünü belirtti.