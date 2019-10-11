Sağ göğüs ağrısı için hangi bölüme gidilir? Göğüs ağrısı randevu

Sağ göğüs ağrısı için hangi doktora gilidir? Göğüs ağrısı neden olur? Göğüs ağrısı göğüs kafasının içerisinde olan kemiklerden, kaslardan başlayarak akciğer, kalp, yemek borusu, nefes borusu buradaki bezeler, diyafram gibi organlardan kaynaklanan herhangi bir sorundan dolayı ortaya çıkabilir. Peki göğüs ağrısı için hangi doktordan ve bölümden randevu alınır? Sağ göğüs ağrısı için hangi bölüme gidilir?

Göğüs ağrısı için ilk akla gelmesi gereken kalptir. Kalp krizinin ilk bulgusu kalp krizi olabilir. Bugün acile başvuran hastaların göğüs ağrısı için başvuran hastaların sadece yüzde otuzu kalp kökenli ağrılardan gelmektedir.

Göğüs ağrısı belirtileri nelerdir?

Göğüs ağrısı, neyin tetiklediğine bağlı olarak birçok farklı belirtiyle birlikte olabilir. Kalp rahatsızlıklarında sıklıkla göğüs ağrısı görülmesine rağmen kalp hastalığı olan birçok kişi tam olarak ağrı şeklinde tanımlanmayan belirsiz bir rahatsızlık hissi yaşadıklarını söyler. Genel olarak, kalp krizi veya başka bir kalp problemine bağlı gelişen göğüs rahatsızlığı, aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:

Göğüste basınç, dolgunluk, yanma veya gerginlik

Sırt, boyun, çene, omuz ve bir veya iki kola yayılan ezici veya yakıcı özellikte ağrı

Birkaç dakikadan uzun süren, aktivite ile kötüleşen, gelip giden ve yoğunluğu değişen ağrı

Kalp sorunlarına bağlı gelişen göğüs ağrısına eşlik eden belirtiler şunları içerebilir:

Nefes darlığı

Soğuk terleme

Baş dönmesi

Zayıflık

Yorgunluk

Mide bulantısı ve kusma

Göğüs alt ağrısı hangi bölümden randevu alınır?

Göğüs ağrısı sağ-sol göğüs ağrısı şikayeti yaşayan hastalar dahiliye bölümünden randevu alarak şikayetleri için doktora görünmelidir.

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