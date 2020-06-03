Safranbolu’da 15 bin kişinin ihtiyaçları karşılandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 74 günde 15 bin 222 kişinin ihtiyaçları karşılandı.

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma kısıtlaması süresinde 15 bin 222 kişinin ihtiyaçlarını karşıladı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, salgının başlamasıyla birlikte ilçede tüm tedbirlerin alındığını ve başarılı bir şekilde uygulandığını söyledi.

Ülke genelinde uygulanan tedbirlerin başarılı olduğunu ve normalleşme sürecine girildiğini ifade eden Ürkmezer, "Devlet olarak hiçbir vatandaşımız, gözden çıkarılmadan gereken önlemler alındı. Toplumun ve bireyin sağlığı için alınan tedbirlerle bazı vatandaşlarımızın sokağa çıkışı kısıtlandı. İşte burada sokağa çıkışı kısıtlanan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için Vefa Grubumuzla ve muhtarlarımızla evlerinde kalan vatandaşlarımızın temel olan tüm ihtiyaçlarını gidermeye başladık. 22 Mart’tan 1 Haziran’a evlerinden çıkamayan tüm vatandaşlarımızın ilaç, market, banka, şehir içi seyahat, gıda paketi gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Bu süre zarfında 2 bin 301 kişinin ilaç, 7 bin 258 kişinin market, 2 bin 172 kişinin banka, 2 bin 9 kişinin şehir içi sehayat, 828 kişinin şehir dışı seyahat, 600 kişinin gıda paketi, 54 kişinin de çeşitli talepleri olmak üzere 15 bin 222 kişinin talebini yerine getirdik" dedi.

Ürkmezer, Safranbolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 3 bin 332 haneye; Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı, Pandemi Sosyal Destek Programı, diğer kuruluş başvuruları, vakıf öz kaynak gıda yardımı, vakıf öz kaynak yardımı olmak üzere 2 milyon 256 bin 262 lira destek verildiğini kaydetti.