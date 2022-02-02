Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman ile ne konuştu? Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü?

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ediyor. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili aranan Ali Yasak’ın yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile 9 adamı şafak operasyonuyla yakalanmıştı. Kadir Yasak ve Ali Yasak saklandıkları rezidansta ters kelepçe takılarak gözaltına alınmıştı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 zanlı sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık, 11 zanlının sorgusunun tamamlanması amacıyla ek gözaltı süresi talebinde bulundu. Savcılığın talebi kabul edildi. 11 zanlının cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman ile ne konuştu?

Katıldığı bir televiyon programında Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin ilk kez konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden hemen önce birlikte olduklarını söyleyerek, "Şafak bana çok yakın biriydi. Ben onun abisi sayılırdım. Her zaman bir sıkıntısı olsa gelip bana anlatırdı. Olay yaşanmadan önce zaten beraberdik. Gayet mutluydu ve hiçbir sıkıntısı yoktu. Beşiktaş ile ilgili bir toplantı değil, sohbet amaçlı önceden görüşelim dedi görüştük" dedi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgiler veren Fikret Orman, konunun 65 bin TL'nin ötesinde olduğunu vurguladı. Orman, "Yasadışı bahis falan benim duyduğum şeyler değil. Bunu emniyet güçlerimiz zaten araştırıyordur. Benim duyduğum olay, bir ev alımı olmuş, buranın üstüne ek para istenmiş. Ama konu 65 bin tl değil de bir racon mevzusu. Benim duyduklarım bunlar. Zaten yapan çocuk da 1997'li" ifadesinde bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl oldu?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.