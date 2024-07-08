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Sağlık Sadece yüze bakarak hastalık teşhisi yapılabilecek
Sağlık

Sadece yüze bakarak hastalık teşhisi yapılabilecek

Yeniakit Publisher
2024-07-08 09:45:00 -
Sadece yüze bakarak hastalık teşhisi yapılabilecek

Bilim insanları yüzün çeşitli bölgelerindeki sıcaklık değişimiyle hastalıklar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak adına bir çalışma yürüttü.

Bilim insanları yüzün çeşitli bölgelerindeki sıcaklık değişimiyle hastalıklar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak adına bir çalışma yürüttü.

Yaklaşık 2 bin 800 Çinli katılımcının yüzünün termal fotoğrafını çeken araştırmacılar bu görsellerde 54 nokta belirledi. Yaşları 21'le 88 arasında değişen katılımcıların normal fotoğraflarında da 486 noktayı işaretleyen ekip bu sayede yüzler arasında daha iyi bir karşılaştırma yaptı.

Daha sonra bu termal verilerle eğitilen bir yapay zeka modeli, farklı bölgelerdeki sıcaklıklara bakarak katılımcıların termal yaşını, yani sıcaklığa göre biyolojik yaşını tahmin etti.

Cell Metabolism adlı hakemli dergide 2 Temmuz'da yayımlanan çalışmada burun ve yanakların yaşlandıkça soğuduğu bulundu.

ThermoFace adı verilen yöntem, metabolik hastalıklardan muzdarip kişilerin göz çevresinin daha sıcak olduğunu ve daha hızlı bir termal yaşlanma sergilediğini ortaya koydu. Ayrıca yüksek tansiyonun, sıcak yanaklarla kendini gösterdiği saptandı.
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Katılımcıların kan örneklerini analiz eden ekip, göz ve yanak çevresindeki sıcaklık artışının çoğunlukla iltihaplanmayla bağlantılı olduğunu gözlemledi.

Çalışmaya liderlik eden Jing-Dong Jackie Han, "Termal saat metabolik hastalıklarla çok güçlü bir şekilde ilişkili ve önceki yüz görüntüleme modelleri bu hastalıkları tahmin edememişti" diyor.ThermoFace çeşitli testlere ve kan örneklerine gerek kalmadan, sadece yüz sıcaklığını ölçerek hastalıkları teşhis edebilir. "Yaşlanma doğal bir süreç" diyen Han ekliyor:

Ancak bizim aracımız sağlıklı yaşlanmayı destekleme ve insanların hastalıksız yaşamasına katkı sağlama potansiyeline sahip.

Ekip bundan sonraki çalışmalarında uyku bozuklukları ve kalp hastalıklarını ThermoFace'le saptamaya çalışacak. Yöntem henüz ilk aşamalarında fakat araştırmacılar erken teşhis yapabilecek bu uygulamanın bir gün hastanelerde kullanılacağını umuyor.

Independent

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