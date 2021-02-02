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Aktüel Sadakataşı’ndan Kosova’ya kış yardımı
Aktüel

Sadakataşı’ndan Kosova’ya kış yardımı

Sadakataşı Derneği, Kosova’nın Priştine ve Prizren bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kumanyası ve kömür ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 11:57:00 -
Sadakataşı’ndan Kosova’ya kış yardımı

Kosova’da yaşanan zorlu kış koşullarından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için bölgede bulunan Sadakataşı yardımekibi gıda ve yakacak dağıtımları gerçekleştirdi.

300 aileye gıda kumanyası

Ekonomik gelir seviyesinin düşük olduğu kırsal kesimlerde yaşayan 300 Kosovalı aileye dernek ekipleri tarafından şeker, un, konserve gıdalar, çay, tuz, makarna, pirinç, bulgur, sıvı yağ ve salçadan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

50 ton kömür dağıtımı

Sadakataşı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özcankoordinasyonunda Kosova’da bulunan yardım ekibi yaşanan çetin kış koşullarından etkilenen Priştineli ve Prizrenli ailelere 50 ton yakacak kömür dağıtımı gerçekleştirdi.Dernek tarafından bölgede önümüzdeki günlerde kömür dağıtımlarına devam edilecek.

Ahmet Özcan yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Balkanlar’da kış yardımlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek’te mültecilere ve Srebrenitsalı kardeşlerimize kış yardımı ulaştırdık. Bugünde kardeş ülke Kosova’dayız. İhtiyaç sahiplerine gıda kumanyası ve yakacak kömür dağıtımı yaptık. Önümüzdeki günlerde bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz.’’ İfadelerini yaptı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu kış yardımlarıkampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarınawww.sadakatasi.org.trweb adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca İYİLİK yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TLdestekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.

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