Saçlarla ilgili yanlış bilinenler

Kim demiş beyazlaşan saç asla dökülmez. Yanlış! Diğer saçlar gibi, ağaran saçlar da dökülebilir. Renk değişimi, saç dökülme oranını etkilemez. Aklaşan saçların daha az ya da çok dökülmesi söz konusu değildir.

Jöle kullanmak yararlıdır, saçları besler, denir. Hayır! Jöle, saç spreyi ya da köpük gibi kimyasal ürünlerin en faydalısının dahi ileride zararının ortaya çıkma ihtimali vardır. Çünki kimyasalaların denenip piyasaya çıkma süreleri hayvanlar üzerinden ve bilemediniz bir iki aylık dilimde yapılmakta ve “yararlılık” kesinliğini onaylayan -ABD’den başka- bir bilimsel onay kurumu bulunmamaktadır.

Babanızın saçları dökülüyorsa, sizin de dökülme sorunu yaşayacağınız yarıyarıya belki doğrudur! Genetik özelliklerin yarısı anneden, yarısı babadan gelmektedir. Bu dahi kesin değil. Anne ve/veya babanızın saçları dökülüyor bile olsa, geçmişte bir saçı gür büyük büyük atanın saç durumunun üç dört nesil sonrasına aksetmesi mümkündür. Onun için yanlız babaya bakılarak kesin bir hükme varılamaz.

Saçlarınızı ne kadar sık uçlarından kestirirseniz, o kadar çabuk uzar. Hayır böyle birşey yok. Saçlarınızı sık sık uçlarından kestirmeniz çabuk uzaması üzerinde değil ancak sağlıklı görünmesi üzerinde etkisi olabilir.

Saçları sıcak su ile yıkamak köklere zarar vermediği iddia edilmektedir ama, sıcak su insan derisine faydalı değildir. Siz daima ılık su ile banyo yaparak teninizin değerini bilin.

Saçlarımızı ne kadar çok fırçalarsak o kadar çok güçlenir. Yanlış! Saçlarda dökülmeye bile yol açabilir.

Her saç kökünde tek bir saç teli vardır. Hayır! Her kökte 1-4 arası ve ortalama 2,5 saç teli bulunur.

Uzun saç, kısa saça oranla daha fazla dökülür. Yanlış! Dökülen uzun saç, kısa saça oranla daha gözle görülür olur. Ve çok döküldüğünü sanırız.

Ne kadar kısa kestirirsek, hatta zaman zaman kazıtırsak saçımız o kadar gür çıkar. Hayır. Ne kadar kestirirseniz kestirin; kök sayısı sabit kalacaktır.