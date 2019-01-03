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Saçlarınızı sabunla yıkayın

Önemle belirtelim: zeytinyağlı sabun kepek yapmaz.

03 Ocak 2019 Perşembe 16:49
Saçlarınızı sabunla yıkayın


Kepek saç diplerine yerleşen bir tür bakteridir. Bildiğiniz kepek şampuanları Çinko (zinc) içeren bileşiklerle bu bakteriyi kontrol altında tutar. O tip bir şampuan kullanmazsanız kepek tekrar oluşur, çünkü tarak, tırnak vs.den yine geçer.

Kepeğe karşı çözüm olarak birçok şampuan vs. bulabilirsiniz. Fakat bunlar gayet tabii içinden bilip bilmediğimiz bir sürü kimyasal barındırmaktadır.

En doğal yöntemi anlatıverelim size: bir iki kaşık karbonatı yarım litre suya atıp saçları sabunla yıkamanın sonrasında karbonatlı suyla yıkamak, sonra da bir iki kaşık elma sirkeli bir bardak su ile durulamak.. Özellikle minik yavrularınıza uygulamanızı tavsiye ederiz. Etkilidir, ancak arada uygulamanın devam etmesi gerekiyor.

Ayrıca her zeytinyağlı sabun aynı değil. En safı, kalitelisi ve doğalı içeriğinde sadece su, zeytinyağı ve esans kullanarak yapılanlar oluyor. Etiketleri iyi okumalısınız. Eğer anlamadığınız kimyasal maddeler varsa hemen vazgeçin.

Gerçek zeytinyağlı sabun, zeytinyağının 17 saat kadar kül suyunda ağır ağır kaynatılması ile yapılıyor. İçerisinde NaOH yani kostik bulunmamalı ama maalesef bugün köylerde evlerde yapılan sabunlarda bile kolayına kaçılıp kostik kullanılıyor. Tabii yanlış yapılıyor.. Hem doğal sabuna olan güven sarsılıyor, hem saç baş ve de güzelim yemyeşil olması gereken suları billur gibi akması gereken çevremiz kimyasala bulanıyor..

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:55
  1. sabunla saç yıkama
  2. zeytinyağlı sabun

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