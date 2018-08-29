THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Saçınızı bu kür ile uzatabilirsiniz

Saçlarınızın bir türlü uzamadığını düşünüyorsanız bir de bu kür tarifini deneyin!

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:49
Saçınızı bu kür ile uzatabilirsiniz

Saçlarım uzamıyor, bakımsız gözüküyor, parlamıyor diyorsanız, turp suyunu deneyin. Yapacağınız çok basit ama sabırlı olmanız gerekiyor.

Bir adet siyah turp rendelenir, 3-4 bardak su içinde yarım saat kadar kaynatılır, daha sonra posasından suyu ayrılır ve suyun ılıması beklenir. Ilıdığında bir adet yumurtanın sarısıyla karıştırılarak saça bi güzel masajla yedirilir, ardından strechlenir ve herhangi bir havlu ya da bezle baş bağlanır.

1-2 saat beklenilir ve banyoya giderek suyun sıcak olmamasına dikkat edilerek soğuk ya da ılık suda saçlar şampuanla bi güzel yıkanır. İlk hafta 2 günde bir bu işlemi tekrarlamak daha faydalı olacaktır. Sadece bir hafta sonra saçlarınızın 1-2 santim uzadığına şahit olacaksınız. İlk hafta saçlarınızın belirgin bir parlaklığa, canlılığa kavuştuğunu, sonraki hafta ise hızla uzamaya başladığını göreceksiniz.

Başlangıçta saç dökülmesi yapması sizi endişelendirmesin. İşe yaramayan saçları atıyor, yerine daha gürleri çıkıyor. Bir hafta sonunda 50-100 tel dökülen saçlarınızın yerine 5-6 tel dökülmeye başlıyor. Bu işlemi ilk birkaç haftadan sonra gün aşırı, daha sonra haftada bir gün tekrarlamak gerektiği belirtiliyor..

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:49
  1. turp suyu kürü
  2. saç bakımı
  3. saç uzatan kür

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormandan gelen domuz sürüsünü elleriyle besledi!
    1. Ormandan gelen domuz sürüsünü..
    2. Bakan Albayrak konuşuyor- CANLI
    3. İran rest çekti: Biz de anlaşmadan..
    4. Soma faciasında gerekçeli karar..
    5. İkiyüzlülüğün böylesi! Dün 'Cumartesi..
    6. İstanbul KYK yurtları
    7. Hulusi Akar'a Bosna'dan fahri..
    8. AK Parti’ye karşı Marksist-Liberal..
    9. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    10. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    11. Gadiri hum bayramı nedir?
    12. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    13. TÜRGEV Diyarbakır yurt başvuruları
    14. Hükümetten 150 milyar dolarlık adım!
    15. Ayetullah Ali Hamaney'den açık uyarı!..
    16. Üç gün önce evden ayrılan kız çocuğu..
    17. TÜRGEV İzmir yurtları adresleri ve..
    18. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: Son..
    19. Çorum'da oyun oynayan 3 kardeş buldu!..
    20. 37. devriye faaliyeti gerçekleştirildi
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor