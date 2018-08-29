Saçınızı bu kür ile uzatabilirsiniz

Saçlarım uzamıyor, bakımsız gözüküyor, parlamıyor diyorsanız, turp suyunu deneyin. Yapacağınız çok basit ama sabırlı olmanız gerekiyor.

Bir adet siyah turp rendelenir, 3-4 bardak su içinde yarım saat kadar kaynatılır, daha sonra posasından suyu ayrılır ve suyun ılıması beklenir. Ilıdığında bir adet yumurtanın sarısıyla karıştırılarak saça bi güzel masajla yedirilir, ardından strechlenir ve herhangi bir havlu ya da bezle baş bağlanır.

1-2 saat beklenilir ve banyoya giderek suyun sıcak olmamasına dikkat edilerek soğuk ya da ılık suda saçlar şampuanla bi güzel yıkanır. İlk hafta 2 günde bir bu işlemi tekrarlamak daha faydalı olacaktır. Sadece bir hafta sonra saçlarınızın 1-2 santim uzadığına şahit olacaksınız. İlk hafta saçlarınızın belirgin bir parlaklığa, canlılığa kavuştuğunu, sonraki hafta ise hızla uzamaya başladığını göreceksiniz.

Başlangıçta saç dökülmesi yapması sizi endişelendirmesin. İşe yaramayan saçları atıyor, yerine daha gürleri çıkıyor. Bir hafta sonunda 50-100 tel dökülen saçlarınızın yerine 5-6 tel dökülmeye başlıyor. Bu işlemi ilk birkaç haftadan sonra gün aşırı, daha sonra haftada bir gün tekrarlamak gerektiği belirtiliyor..