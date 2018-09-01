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Saç yağlanması nasıl geçer?

Saç yağlanmasının nedenleri nelerdir? Saç yağlanması nasıl geçer? Saç yağlanmasına doğal çözümler nelerdir?

01 Eylül 2018 Cumartesi 22:25
Saç yağlanması nasıl geçer?

SAÇ YAĞLANMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Genetik Kodlar: Doğuştan gelen genetik faktörler kimi insanlarda daha fazla saç yağlanmasına yol açar.

Yetersiz Temizlik: Yağ bezleri sürekli sebum üretirler. Düzenli yıkanmayan saç da bir süre sonra çeşitli kirler de içeren yağ tabakası ile kaplanacaktır.

Sık Saçlar: Çok sık saç telleri daha çok kıl folikülü ve yağlı saçlar demektir.

Bakteri ve Toksinler: Yine yetersiz temizlik sonrası saçta çoğalan bakteri ve toksinler saç derisini tahriş eder. Vücut bu tahrişle baş etmek ve saçı korumak için daha çok yağ üretir.

Hormonlar: Kadında hormon değişiklikleri saç yağlanmasına sebebiyet verir.

Çok yağlı beslenme: Tüm vücutta yağ salgılanmasını artırır.

SAÇ YAĞLANMASI NASIL GEÇER?

Saçınızı Dengeli Yıkayın: Saçınızı haftada üç veya dört kez şampuanlayın. Fazlası halinde saçınızdaki kaliteli yağlar çok kuruyacak, tepki olarak daha fazla yağ üretecektir.

Yağ Önleyici Şampuanlar: PH değeri yüksek, yağlı saçlar için önerilen şampuanlar kullanın.

İyi Durulayın: Şampuanlama sonrasında ılık suyla güzelce durulanın.

Temizleyici Şampuanlar: Haftada birden daha sık olmamak üzere derin temizleyici şampuanlar kullanın.

Saçınızı Fazla Uzatmayın: Saç uzunluğu arttıkça saç yağlanması da artacaktır. En uygun saç uzunluğunuzu belirleyin.

Saçlarınızı Fazla Kurcalamayın: Saçlı deriye parmaklarınızla dokundukça, daha fazla yağ üretilir. Elinizi saçınıza çok götürmeyin.

DOĞAL YÖNTEMLER

Aloe Vera: Saçınıza aloe vera bitkisini uygulayın ve on beş dakika bekledikten sonra durulayın. İçeriğindeki antioksidanlar saç yağlanmasını gidermeye yardımcı olur.

Limon: Su ile seyreltilmiş limon suyu, içeriğindeki sitrik asit sayesinde saçı yağdan ve kepekten temizler

Güvercin Ağacı Yağı: İki çorba kaşığı suya dört damla güvercin ağacı yağı damlatın. Bu karışımı saçlı deriye pamukla pansuman yapın. Bu uygulamayı haftada üç kere tekrarlayın.

Elma Sirkesi: Bir bardak suya üç çorba kaşığı elma sirkesi ekleyerek saça uygulayın. Harika bir temizleyicidir, haftada üç kez kullanabilirsiniz.

Yumurta Sarısı: Yumurta sarısında bulunan sağlıklı kolesterol ve diğer içerikler saçı besler. Ayrıca sağlıklı yağlarla buluşan saçlı deri, aşırı yağ üretmeyi durdurur. Saçınıza uygulayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 22:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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