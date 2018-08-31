Sabun lekelerinden kurtulmak için bu yöntemleri deneyin

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke sabun artıklarını çıkarmada tartışmasız en etkili yöntemdir. Sirke içerisindeki asitler tuzları etkisiz hale getirebilecek güçtedir. Seramik yüzeylere uygulayacaksanız doğrudan izler üzerine püskürterek uygulayabilirsiniz. Yüzeye püskürtebilmek için boş bir sprey şişesini kullanabilirsiniz. Banyonuzda ideal parlaklığa ve temizliğe ulaşmak için bu yöntemi mikrofiber bir bez ile uygulamanızda fayda vardır.

BORAKS

Boraks toz halindeki asidik bir maddedir. Bu maddeyi su ve bulaşık deterjanıyla birlikte kullanmanız daha etkili olacaktır. Bir bardak boraks tozunu, bir bardak su ve çorba kaşığı bulaşık deterjanıyla etkili bir çözelti haline getirin. Yüzeye yumuşak kıllı bir fırçayla uygulayabilirsiniz. Bu yöntem özellikle fayanslardaki lekeleri kolaylıkla çıkmasına yardımcı olacaktır.

KARBONAT

Karbonat bu izleri çıkarmada en etkili yöntemlerden biridir. Karbonat içerisindeki mineraller sabun artıklarını yüzeyden çıkarmayı sağlar. Bir fincan karbonat ile bir çorba kaşığı bulaşık deterjanı ve bir fincan ılık suyu karıştırın. İzler üzerine yumuşak kıllı bir fırçayla uygulayın ve izlerden kurtulun.

AMONYAK

Amonyak en güçlü asidik çözeltiler arasında yer alır. Bu nedenle su ile inceltilerek kullanılması daha sağlıklıdır. Bu madde ile birlikte kesinlikle çamaşır suyu kullanmamalısınız. Bir su bardağı amonyak ile 2 su bardağı suyu karıştırın. Bu karışımı lekeler üzerine sıkın ve 30 dakika bekletin. Daha sonra bölgeyi sıcak su ile durulayın.