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Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Malezya’ya direkt uçuşlar başlıyor
Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Malezya’ya direkt uçuşlar başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-12 16:22:00 -
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Malezya’ya direkt uçuşlar başlıyor

‘Şehrin havalimanı’ İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Kuala Lumpur merkezli yeni hattı ile küresel ağını genişletmeye devam ediyor. Malezyalı havayolu şirketi Batik Air’in gerçekleştireceği Kuala Lumpur merkezli seferler, hem İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı hem de Batik Air’in bugüne kadarki en uzun menzilli uçuş rotası olacak.

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Kuala Lumpur merkezli yeni hattı ile küresel ağını genişletmeye devam ediyor. Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı (KLIA) varışlı olarak çeşitli etnik kökenleri, dilleri ve dinleri içinde barındıran Malezya'yı ve ötesini keşfetme fırsatları artık Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan direkt uçuşla mümkün hale geliyor.

Batik Air Malaysia, 10 Şubat 2024 tarihinden itibaren her Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere haftada dört kez İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) - Kuala Lumpur seferlerini gerçekleştirecek. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve Batik Air için en uzak destinasyonu birleştirme fırsatı sunan bu iş birlikteliği, 10 saat 50 dk’lık direkt uçuşla İstanbul’u Kuala Lumpur’a bağlayacak. Asya'nın incisi, kültür ve finans başkenti Kuala Lumpur üzerinden Jakarta, Bali, Singapur, Bangkok, Phuket gibi popüler destinasyonlara aktarma da yapılabilecek.

Batik Air Grup Strateji Direktörü Datuk Chandran Rama Muthy, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı (SAW) ağ geçidi olarak seçme kararına ilişkin, "Her iki uçta da iki önemli merkezi birbirine bağlayan bir rota oluşturmaya karar verdik. İstanbul Sabiha Gökçen, Avrupa'ya bağlanırken, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı (KLIA), Güneydoğu Asya, Doğu Asya ve Avustralya'ya bağlanarak hem iş hem de tatil amaçlı seyahatler için önemli avantajlar sunuyor.” değerlendirmesini yaptı.

Yeni rotası Kuala Lumpur ile birlikte 54 ülkede 163 destinasyona hizmet veren, gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ekonomik havayolu işletmeciliğinde merkez haline gelen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 22 ülkede 50 destinasyona haftalık 800 uçuş gerçekleştiren Batik Air iş birlikteliğiyle küresel havacılık dünyasında bağlanabilirliğini artırıyor.
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