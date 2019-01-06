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Sabah namazına gelen çocuklara bisiklet

Isparta’da bir camideki sabah namazlarına gelen çocuklara bisiklet hediye edildi.

06 Ocak 2019 Pazar 13:43
Sabah namazına gelen çocuklara bisiklet

 Müslüm Aktürk  Isparta 

Isparta’nın Çünür Mahallesi’ndeki Datlar Camii’ne sabah namazlarına gelen 6 çocuğa bisiklet hediye edildi. Müftü Bayram Şahin, “Bir evde namaz varsa din, o evde ayaktadır, namaz yoksa dinin çok önemli bir direği, dayanağı, hayat damarı kurumuş demektir” dedi.

Datlar Camii’de sabah namazına gelen çocuklara bisikletleri törenle teslim edildi. Datlar Cami İmam Hatibi Ramazan Akyol, törende yaptığı konuşmada, yaz Kur’an kursunda böyle bir faaliyet için niyetlendiğini belirterek, çocuklara 40 vakit sabah namazına gelmeleri halinde bisiklet alacakları sözünü verdiklerini söyledi. Çocukların bu teklife olumlu yanıt verdiklerini vurgulayan Akyol, “40’ı 60’a, 70’e çıkardık. Böylelikle çocuklar hem cemaate hem namaza alıştılar. Tabii ki ödüllerini de almaya hak kazandılar. Bu sevgiyi aşılayabildiksek ne mutlu bizlere” dedi.

Kıyamette sorulacak ilk sual

Isparta Müftüsü Bayram Şahin de, Datlar Cami İmam Hatip’i Ramazan Akyol ile Dernek Başkanı Mustafa Solmaz ve yönetimini ayrıca bu kampanyaya destek veren vatandaşları tebrik ederek, “Çok güzel bir faaliyet. Özellikle de işin olmazsa olmazı olan çocuklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk hepimize böyle güzel işleri yapmayı nasip eylesin” dedi.

40 gün yapılan bir işin 41’inci günden sonra alışkanlık kazandığını, bu nedenle 40 günün bir hikmeti olduğunu hatırlatan Müftü Şahin, şöyle devam etti:

Haram lokmanın da bedende 40 günde temizlendiği şeklinde haber var. Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor; ‘Ey Muhammed (SAV), ehline namazını emret...

Bir evde namaz varsa din o evde ayaktadır. Eğer bir evde namaz yoksa, ne kadar dindar olduğumuzu ifade edersek edelim orada dinin çok önemli direği, çok önemli bir dayanağı, çok önemli bir hayat damarı kurumuş demektir. Bu hayat damarı dediğimiz namaz eğer kurursa evde tehlike çanları çalıyor demektir.  Allah öyle emrediyor; ‘Ya Muhammed, ehline namazı emret, öğret, anlat, tavsiye et, onları müjde ile onları ikna ederek...’

Allah’ın nimetleri üzerimize devam ettiği sürece ki, şu anda O’nun nimetleriyle hayattayız, herşey O’nun nimetidir. Nimetler devam ettikçe kulluğun da devam etmesi lazım. Biz Müslümanız, sadece kuru bir inanıyorum sözü asla yeterli olamaz.”

Bayram Şahin, kıyamette sorulacak amellerin en başında namaz geldiğini belirterek, “Allah, evinde hanımı, çocukları seccadeyi bilen, Kur’an’ı bilen, namaz kılan hususlarda bizlere kolaylıklar nasip etsin” ifadesini kullandı.

4-6 yaş bizim önceliğimiz

Isparta Müftüsü Bayram Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş grupları için açtığı sınıflara çok önem verdiklerini hatırlatarak, “Bizim için çok çok önemli. Biz bu faaliyetleri, hizmetlerimizde öncelik olarak görüyoruz. Din, zamanında ve zemininde öğrenilmeli. Onun da zamanı 15 yaşından sonra değil daha çocuk kendini anlar anlamaz, ailede ana ve baba tarafından, bu gibi yerlerde de bizim tarafımızdan ikmal edilmeli. Aksi halde din boşluğunu başkaları doldurur ve böyle durumlarda önünü alamayacağımız badirelerle karşı karşıya kalırız. Biz amellerimizi ortaya koyacağız, sonucu Allah’tan, muvaffakiyeti Allah’tan bekleyeceğiz.” diye konuştu.

Törene müftü yardımcıları Şükrü Aktoprak ile Veysel Kükrek te katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 13:43
  1. Çünür Mahallesi
  2. Datlar Camii
  3. Müftü Bayram Şahin
  4. Datlar Cami İmam Hatibi Ramazan Akyol
  5. yaz Kur’an kursu
  6. Isparta Müftüsü Bayram Şahin
  7. Datlar Cami İmam Hatip’i Ramazan Akyol
  8. Dernek Başkanı Mustafa Solmaz
  9. Kur’an
  10. Kur’an-ı Kerim
  11. Diyanet İşleri Başkanlığı
  12. Şükrü Aktoprak
  13. Veysel Kükrek

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