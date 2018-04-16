Ryan Donk'tan çarpıcı açıklamalar! 'Rakiplere bir mesaj vermemiz gerekiyordu'

Ryan Donk, Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği mücadelenin sonrasında konuştu.

Mariano'nun attığı gole değinen Donk, "Mariano'un sol ayağı iyi değil ama bu taraftarın yanında sol ayağı ile atabileceğini de gösterdi. Mutlak kazanmamız gereken, mutlak almamız gereken bir maçtı." dedi.

Başakşehir'i iyi çalıştıklarını kaydeden Hollandalı oyuncu, "Hafta içinde hocamızın uyarıları oldu. Ön tarafta hızlı oyuncuları olduğunu ve kontraya iyi çıktıklarını söyledi. Oyunu rakip sahaya yığmamız gerekiyordu ve bunu iyi yaptık. İlk yarıda tek eksik olan goldü." diye konuştu.

Bu maç ile birlikte mesaj verdiklerini söyleyen tecrübeli isim, "Taraftarlara, camiaya, başkalarına vermemiz gereken bir mesaj vardı o da hiçbir şeyi bırakmadığımız ve şampiyon olmak istediğimizdi. Artık önümüzde 5 final maçımız var." ifadelerini kulandı.