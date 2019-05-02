Ryan Babel Süper Lig'e dönüyor! Görüşmelere başlandı
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da top koşturan Ryan Babel ile anlşatığı iddia edildi.02 Mayıs 2019 Perşembe 00:55
Galatasaray, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'in transferi için harekete geçti.
Ryan Babel'in 3 yıl için 10 milyon euro istediği, sarı kırmızılı ekibin bu rakamı düşürmeye çalıştığı belirtiliyor. Hollandalı yıldızın olası transferi sonucunda Galatasaray bonservis bedeli ödenmeyecek.
(TRT Spor)
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