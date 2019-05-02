Ryan Babel Süper Lig'e dönüyor! Görüşmelere başlandı Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da top koşturan Ryan Babel ile anlşatığı iddia edildi.

Galatasaray, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'in transferi için harekete geçti. Ryan Babel'in 3 yıl için 10 milyon euro istediği, sarı kırmızılı ekibin bu rakamı düşürmeye çalıştığı belirtiliyor. Hollandalı yıldızın olası transferi sonucunda Galatasaray bonservis bedeli ödenmeyecek. (TRT Spor)

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