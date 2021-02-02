Rüyalar kaydedilir mi? Rüyaları kayıt altına almak mümkün mü?

Rüyalar insanların her zaman ilgisini çekmiştir. İnsanları bu rüyaların nasıl oluştuğunu merak etmiştir. Rüya tabirleri ile rüyaların ne anlama geldiğini tarih boyunca anlamaya çalışmıştır. Peki rüyaları kayıt altına almak mümkün mü?

1953 yılında Chicago Üniversitesi'nden Dr. Kleitman isimli bir bilim adamı, rüyalar hakkında 30 yıllık bir araştırma yaptı. Kleitman, araştırmalarında göz hareketlerinin rüya esnasında yoğun bir şekilde hareketlendiğini tespit etti.

Dr. Kleitman, uykularında müşahede altında tuttuğu insanlarda EEG (elektroensefalogranik) ve EKG (elektrokardiagram) cihazlarla rüyalardaki olaylara bedenleriyle tepki gösterdiklerini keşfetti. Bu çalışmayla rüyaların bilimsel bir veriyle kanıtlayan Kleitman, insanların göz hareketleri, kalp atışları, heyecan gibi tepkilerle rüya gördüğünü tespit etti.

Uykudaki rüya evreleri

8 kişi üzerinde 10 gün süren deneylerde EEG'nin verdiği sonuçlar ise dikkat çekiciydi. Ağır uyku halini gösteren çizgiler, rüya görüldüğü esnada ritmik bir hal alıyordu. Çizgiler incelendiğinde rüyanın, uykunun yüzde yirmilik bir bölümünü teşkil ettiği belirlendi. Varılan sonuca göre, 8 saatlik bir uykuda, ilk bir saati ağır ve rüyasız geçmekte, bundan sonraki 10 dakika içerisinde rüya görülmekte ve sonra yine bir buçuk saat süren ağır uyku devresi başlamaktadır. Ardından 20 dakikalık bir rüya devresinden sonra tekrar bir buçuk saatlik ağır uykuya girilmektedir. Ağır uykunun bundan sonraki devresinde ise 30 dakikalık bir rüya faslı başlamaktadır. Nihayet yine ağır uyku evresi ve ardından uyanma gerçekleşir.