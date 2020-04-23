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Dünya

Rusya’dan Türkiye açıklaması: Ankara'yı takdir ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin İdlib kentinde yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zaharova, Türkiye'nin bölgedeki çabasını takdirle karşıladıklarını söyledi.

2020-04-23 18:35:00 -
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Ankara'yı takdir ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'deki son duruma ilişkin konuştu.

Mariya Zaharova, M4 karayolundaki çabaları nedeniyle Türkiye'yi takdir ettiklerini söyledi.

Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “İdlib’de Rus ve Türk askerler, M4 karayolu boyunca güvenlik koridorunu oluşturma ve ortak devriyeler ile ilgili 5 Mart 2020 tarihli Rus-Türk ek protokolünün hayata geçirilmesi için tedbirler almaya devam ediyor. Ancak söz konusu çalışmalar, gerilimi azaltma bölgesinde kalan radikal oluşumların aktif direnciyle karşılaşıyor. Bu bağlamda, militanların M4 karayolundan uzaklaştırma konusunda Ankara’nın çabalarını takdirle karşılıyoruz” dedi.

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Ver gazı (doğal gaz dahıll.) al tavızi Putın bu ısı ıyı bılıyor.
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