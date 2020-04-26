Rusya'dan kriz açıklaması

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına konuk olan Peskov, Rusya’nın petrol fiyatlarının düşük seyredeceği dönem için güvenlik rezervi olduğunu, fakat bu rezervlerin dikkatlice ve popülizm yapılmadan kullanılması gerektiğini ifade etti.

Rusya’nın aşırı düşük petrol fiyatları koşullarına ayakta kalıp kalamayacağı sorusu karşısında Peskov, “Evet, kalabilecek. İyi bir güç rezervimiz var, sözüm ona güvenlik rezervi” yanıtını verdi.

Aynı zamanda ‘rezervler kullanılırken son derece dikkatli olunması gerektiğini’ vurgulayan Peskov, bu nedenle ‘haydi her şeyi anında dağıtalım, ekonomiyi paraya boğalım’ şeklinde popülist düşüncelere kapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Uzun vadeli tahmin yapmak zor"

Kremlin Sözcüsü, Rusya lideri Vladimir Putin ve idaresinin koronavirüs salgınının yol açtığı kriz koşullarında koordine bir şekilde çalıştığına dikkat çekti.

Peskov, “Bu koşullarda metodik, uyumlu, sakin bir şekilde çalışan hükümetin, Başkanımızın ve idaresinin çalışan ekibinin uyumunu muhtemelen görüyorsunuz. Onlar neler yapacaklarını biliyor” diye konuştu.

Koronavirüsün neden olduğu krizin şimdiye kadar benzeri görülmediğine dikkat çeken Peskov, bu nedenle şu anda uzun vadeli ekonomik tahminlerde bulunulmaması gerektiğini kaydetti:

“Her gün, her saat meydan okunuyor. Manuel olarak düzenlemeler gerekiyor. Şu anda bir ya da iki yıl ileriye dönük herhangi bir tahminin yapılmasının pek te mümkün olmadığı kanısındayım. Elbette ki durum çok karmaşık ve karar almak için sorumluluk gerekiyor.”