  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye açıklaması: Sona yaklaştık
Gündem

Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye açıklaması: Sona yaklaştık

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostech'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye ile ek S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Neredeyse sona yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 12:15:00 -
Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye açıklaması: Sona yaklaştık

Russia Today'e (RT) konuşan Rostech Başkanı Sergey Çemezov S-400'lerin savunma amaçlı silahlar olduğunu ve saldırı amaçlı eylemlerde kullanılamayacağını ifade etti.

Çemezov, "Hal böyleyken NATO ülkelerinin güvenliğini nasıl etkileyeceğini hayal edemiyorum. Aksine Türkiye tarafı NATO ülkelerinin güvenliğini sağlıyor. Bu nedenle ben burada bir sorun görmüyorum" dedi.

Çemezov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin anlaşmada sistemlerde kullanılan bazı bileşenlerin üretiminin yerelleştirilmesinin öngörüldüğünü ekledi.

"Sona yaklaştık"

Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelerin nasıl gittiği, ABD'nin baskılarına rağmen anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı sorusunu yanıtlayan Çemezov, şunları söyledi:

"Görüşme süreci devam ediyor. Neredeyse sona yaklaştık. Türkiye'nin ek bir parti S-400 satın alma isteğinden vazgeçeceğini düşünmüyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Suriye'de dengeleri sarsacak gelişmeyi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'nin Deyr ez Zur bölgesine Patriot transfer ettiğini açıklayan Terör ve Güvenlik Politikaları U..
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok
Gündem

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Türkiye ve İsrail ilişkilerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bence Mavi Mar..
Suudi gazete neyin peşinde? Türkiye'yi kışkırtma çabası!
Medya

Suudi gazete neyin peşinde? Türkiye'yi kışkırtma çabası!

Soner Yalçın, Suudi Arabistan yayın kuruluşu Şarkul Avsat'ı ve Türkiye'yi kışkırtma çabasını konu alan bir yazı kaleme aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay