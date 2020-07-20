Rusya'dan "Azerbaycan ve Ermenistan" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a basın toplantısında Kremlin'in Moskova'da yaşayan Azerbaycanlılar ile Ermenistanlılar arasındaki sorunlara önem gösterip göstermediği soruldu.

Peskov, "Moskova'da ve Rusya genelinde çok sayıda Azeri ve Ermeni'nin yaşadığını biliyorsunuz. Göçmenler haricinde Rusya vatandaşı olan tüm Azeriler ve Ermeniler, toplumumuzun saygın üyeleri. Bu vatandaşların Azeri-Ermeni sınırındaki gerilime kayıtsız kalmaları mümkün değil ve onlar da duygusal olarak tepkilerini gösteriyorlar" dedi.

Rusya'nın her iki tarafı itidale, ateşkes rejimine derhal dönme ve her türlü şiddete son verme çağrısı yaptığını anımsatan Peskov, "Bundan dolayı sorunun en kısa sürede çözüleceğini ve duygusal arka planın da normale döneceğini umuyoruz" diye konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan'dan karşılıklı suçlamalar geldi

Kremlin'den yapılan açıklamanın öncesinde Ermenistan ve Azerbaycan'dan karşılıklı ateşkes ihlali suçlamaları geldi.

Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan'ın sınırdaki ateşkesi 9 kez ihlal ettiğini ve Çambarak köyündeki Ermeni ordusuna ait müstahkem mevkilere AGS-17 tipi roketatarla ateş açtığını belirtti.

Stepanyan, Ermenistan ordusunun karşılık vermesi sonucu Azeri güçlerin ateşi kestiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ermenistan'ın ateşkesi yüksek kalibreli silahlar ve keskin nişan silahlarıyla 60 kez ihlal ettiği ifade edildi.