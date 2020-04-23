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Dünya

Rusya'da rekor rakam! Son 24 saatte...

Rusya'da 4 bin 774 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 62 bin 773’e yükselirken; 42 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 555’e çıktı.

2020-04-23 12:42:00 -
Rusya'da rekor rakam! Son 24 saatte...

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 774 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 62 bin 773'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayılarında artış devam ediyor. Ülkede 4 bin 774 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 62 bin 773'e yükselirken; 42 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 555'e çıktı.

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Yorumlar

Yasin

Tum ulkeler vaka ve olu sayisini sakliyor.ruslarin bu verileri cok komik temizlik ve musluman olmayan pis kafir ulkelerinde vaka coktur.
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