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Otomotiv Rusya Togg'un rakibini duyurdu
Otomotiv

Rusya Togg'un rakibini duyurdu

Türkiye'de yerli otomobil Togg'un heyecanı yaşanırken Ruslar elektrikli otomobil Moskviç'in fiyatını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 09:00:00 -
Rusya Togg'un rakibini duyurdu

Rusya'da sosyal medya kullanıcıları Togg'un fiyatının belli olduğu şu günlerde, Moskova'da üretimine başlanan Moskviç 3e model elektrikli otomobillerin fiyatını Tesla Model 3'ün fiyatıyla karşılaştırdı.

Buna göre Tesla Model 3'lerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satış fiyatı ruble cinsinden 3,2-3,3 milyon ruble civarında. Moskviç 3e'nin fiyatı daha fazla: 3,5 milyon ruble (46 bin 300 dolar).

Tesla Rusya fiyatı ise 6 milyon rubleden başlıyor. Business FM'e bilgi veren sektör uzmanları aracın Rusya'ya deniz yoluyla 4 ayda, havayoluyla ise ancak 2 ayda geldiğini, ilaveten alıcıların yüzde 15 gümrük vergisi ödediğini belirtiyor.

Portala konuşan Za Rulyom dergisinin yayın yönetmeni maksim Kadakov, daha ucuz olmasına rağmen Tesla'nın çok daha üst düzey bir otomobil hissi yaşattığını söyledi. Kadakov "elektrikli Hyundai Creta" olarak tanımladığı Moskviç 3'ün daha sıradan bir araç olduğu fikrinde.

Togg'un fiyatı

Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.

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