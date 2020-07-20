Rus Müslümanlar Ayasofya kararından memnun

Muhetdinov, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Ayasofya’nın yüzlerce sene korunduğuna dikkati çeken Muhetdinov, "Tarihte bazı devletler fethettikleri topraklarda dini mekanları yok ediyorlardı. Bu, bazı Müslüman ülkelerinde de oldu. Ayasofya ise sürekli korundu." dedi.

"İÇ İŞLERİNE KARIŞMA HAKKIMIZ YOK"

Muhetdinov, Ayasofya'nın UNESCO mirası olarak korunmasının önemine işaret ederek, Ayasofya’nın çeşitli dini kesimler için açık olması gerektiğini vurguladı.

Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi meselesinin, Türkiye’nin hakkı olduğunu da dile getiren Muhetdinov, "Bağımsız bir ülkenin iç işlerine karışma hakkımız yok." diye konuştu.

"BÜYÜK BİR SEVİNÇTİR"

Muhetdinov, Ayasofya’nın daha önce 500 yıldan fazla cami sıfatında olduğunu hatırlatarak, "Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesi kararı, Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler için büyük bir sevinçtir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dini kesimlerin Ayasofya’yı artık ziyaret edebileceğine dikkati çeken Muhetdinov, "Bu kararı, tek yaradana inancın tarihi zaferi olarak görüyoruz. Yeryüzünde duaların yapılacağı bir yerin daha olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

Muhetdinov, şöyle devam etti:

"Türkiye yönetiminin bu yapının korunması ve dini grupların haklarının korunması konusunda çözüm bulacağından eminiz. Ayasofya yapısındaki Hristiyanlara ait objelerin korunmasıyla ilgili açıklamaları da çok doğru buluyoruz. Bu, farklı halklar ve kültürler arasında barışı, uyumu ve anlayışı koruyacak."

"İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRACAĞINI UMUYORUZ"

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapıcı ve kardeşlik ilişkilerini uzun zamandır yürüttüklerini de vurgulayan Muhetdinov, birlikte birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Muhetdinov, Moskova Merkez Camisi'nin Türkiye’nin katkılarıyla inşa edildiğini anımsatarak, "Hadislerin Türkçeden Rusçaya çevirilmesiyle ilgili projeyi tamamlamak üzereyiz. Bu çalışmalar 7 ciltten oluşuyor. Türk ve Rus uzmanlar, bu proje üzerinde 5 senedir çalışıyor. Çok yakın zamanda kitaplar yayımlanacak." şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomilerini kötü şekilde etkilediğine değinen Muhetdinov, "Rusya ve Türkiye’nin salgın sonrası her alanda iş birliğini artıracağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.