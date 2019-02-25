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Rus kültürü Speaking kafede

Şimdiye kadar birçok ülkenin kültürünün tanıtımının yapıldığı Speaking kafe, son olarak Rusya kültür gecesine ev sahipliği yaptı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:04
Rus kültürü Speaking kafede

Şimdiye kadar birçok ülkenin kültürünün tanıtımının yapıldığı Speaking kafe, son olarak Rusya kültür gecesine ev sahipliği yaptı.


İzmit ilçesinde bulunan Speaking Kafe’de Rusya Kültür gecesinde Rusya’nın ulusal marşı okunduktan sonra Rusya tarihi hakkında bilgi verildi. Programa, ülkenin geleneksel yemekleri, dansları ve kıyafetleri hakkında bilgi verilerek devam edildi.Rusya mutfağı hakkında da katılımcılara bilgi veren Daşa Alekseeva, son olarak Rusya’dan getirdiği tatlıları ikram ederek programı noktaladı. Genç ziyaretçilerin yanı sıra ilimizde bulunan AIESEC stajyerleri de yabancı kültür gecesine büyük ilgi gösterdi.


Speaking Kafe’nin faaliyetleri ile ilgili bilgiler sunan İzmit Belediyesi yetkilileri, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın önem verdiği projelerinden olan Speaking Kafe’de öğrencilerin farklı kültürlerle bir araya gelmesinin önemine vurgu yapıldı. İngilizce pratik yapma şansı yakalayan öğrencilerin, bu tür programlardan büyük keyif aldığı da ifade edildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:04
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