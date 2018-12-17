"Rus ekibinin gücünü biliyoruz"





İZMİR (AA) - Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında yarın deplasmanda Rus temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, ellerinden gelenin en iyisini yaparak İzmir'e puanla dönmek istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı açıklamada, geçen hafta ilk devresi tamamlanan Efeler Ligi'nde ilk yarıyı 4. sırada tamamladıklarını anımsattı. Lig mücadelesinden sonra CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Moskova'ya konuk olacaklarını belirten Özden, "Rus ekibinin gücünü ve bu ligdeki tecrübesini çok iyi biliyoruz. Çok zor bir deplasmanda puan savaşı vereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak İzmir’e puanla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dinamo Moskova ile Arkas Spor arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00'da Dinamo Spor Sarayı'nda oynanacak.