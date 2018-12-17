THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Rus ekibinin gücünü biliyoruz"

- Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden:- "Elimizden gelenin en iyisini yaparak İzmir'e puanla dönmek istiyoruz"

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:02
"Rus ekibinin gücünü biliyoruz"


İZMİR (AA) - Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında yarın deplasmanda Rus temsilcisi Dinamo Moskova ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, ellerinden gelenin en iyisini yaparak İzmir'e puanla dönmek istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı açıklamada, geçen hafta ilk devresi tamamlanan Efeler Ligi'nde ilk yarıyı 4. sırada tamamladıklarını anımsattı. Lig mücadelesinden sonra CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Moskova'ya konuk olacaklarını belirten Özden, "Rus ekibinin gücünü ve bu ligdeki tecrübesini çok iyi biliyoruz. Çok zor bir deplasmanda puan savaşı vereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak İzmir’e puanla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dinamo Moskova ile Arkas Spor arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00'da Dinamo Spor Sarayı'nda oynanacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:02
  1. Arkas Spor
  2. CEV Şampiyonlar Ligi
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri şehitleri anılıyor
    1. Kayseri şehitleri anılıyor
    2. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    3. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    4. Jeofizik taramada ilk 100 günlük..
    5. Direnişten Şahlanışa 2023
    6. "Bizim sinemamız da dünya sineması..
    7. Sınır Tanımayan Doktorlar'dan..
    8. Trabzonspor'dan "VAR" eleştirisi
    9. 'Mavi kategori'deki teröristi teslim..
    10. Erbil Uluslararası Maarif Okulu..
    11. Kod 10.0 Balıkesir’de klavye sesi..
    12. Ekonomistler sanayi üretimi verisini..
    13. Türkiye'nin yerli ve milli..
    14. İrade şart!
    15. Sınırda hareketlilik! Operasyon..
    16. Eruh'ta, PKK'ya ait patlayıcı ve..
    17. Sn. Cumhurbaşkanım
    18. Deniz Baykal hakkındaki fezleke
    19. FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli..
    20. Yeni Malatyaspor zirveye tırmanıyor
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    “Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”
    “Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu