RTÜK’ten depremzede yayıncılara destek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli şiddetli depremlerden sonra bölgedeki yerel yayıncıların mali yükümlülüklerini hafifleten bir dizi karar aldı.

Üst Kurul kararıyla deprem bölgesinde faaliyet gösteren radyo ve televizyon yayıncılarının RTÜK’e ödemek zorunda oldukları ücretler 3 ay askıya alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana illerinde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların kanal/frekans ve yıllık kullanım ücretleri, kablo-uydu lisans taksitleri ve gecikme zamları 3 ay ertelendi.

Şubat, Mart Nisan aylarını kapsayan düzenlemeye göre, ayrıca yayıncıların “reklam geliri Üst Kurul payı” da 3 ay boyunca tahsil edilmeyecek.

Beyanname verme süresi 4 ay geciktirilecek

Karara göre, depremzede medya hizmet sağlayıcıları 6112 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesince yerine getirilmesi gereken ticari iletişim geliri beyannamelerinin verilme süreleri de Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayacak şekilde 4 ay ötelendi.

“Halkımızın bilinçlenmesine büyük katkıda bulunan medya sektörüne destek görevimizdir”

Alınan kararı değerlendiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Deprem bölgesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ekonomik bağlamda yapılan desteklere RTÜK olarak bizler de katkı sağlamayı görev bildik. Amacımız bu zor dönemde yayıncılarımızı ve çalışanlarını rahatlatmak. Fedakârca vazife yürüterek halkımızın bilinçlenmesine büyük katkıda bulunan medya sektörüne destek vermek görevimizdir. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ödemelerin ertelenmesiyle bölgedeki yerel radyo ve televizyonların ekonomik yüklerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Bölgede görev yapan ulusal ve yerel yayıncılarımızla koordine içinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. RTÜK, bundan önce yaşanan tüm felaketlerde olduğu gibi bugün de medyamızın yanındadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.